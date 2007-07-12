Stringer написав:

Перед поездкой когда? В субботу звонил - деньги были. Погода была нормальная, инкассация прошла штатно. Да и заказывал я за четыре дня.На следующий рабочий день, в среду - даже в голову не пришло, что заказанные и привезенные для меня деньги отдадут кому то другому.В четверг - мне обещали позвонить, если денег не будет.И опять же, нафиг нужен такой овнобанк, где каждый чих нужно перепроверять перезванивать, перестраховыватьсяУ меня что, дел иных нет как перепроверять работу нерадивых сотрудников банка.Об этом и пишу - если альфа окончательно превратился в овнобанк, где каждый чих надо перепроверять, чтобы не обманули - нафиг держать в нем депозиты?