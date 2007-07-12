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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 гру, 2018 22:16
потерпевший написав:
Выдача наличных с кредитной карты эко максимум входит в грейс-период?
Нет, проценты начинают капать сразу после проводки.
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curiousobro
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Додано: Чет 27 гру, 2018 22:29
lov2108 написав:
Сегодня пришёл в отделение на пр.Голосеевском с надеждой оформить депо под +1% по акции 8 транзакций.
Манагер взяла доки, ушла к начальнику....залипала там 10 минут и потом пришла и сказала что оформить можно после 03.01 т.к. будет подсчёт транзакций и блабла бла. Я показал правила на их сайте, но там не с кем разговаривать...зомби.
Плюнул и пошёл пополнил столб в ощаде.
Я описывал чуть раньше сегодня аналогичную ситуацию. У истории было продолжение. После моего сообщения представитель банка связывалась с отделением и мне примерно около 16-00 перезвонили и предложили нести деньги. Но вот незадача - они уже были на депо в др.банке. Но представителю - в любом случае респект за участие в решении вопроса.
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Flamingo
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Додано: Чет 27 гру, 2018 22:30
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 27 гру, 2018 22:33
Итить колотить. А я то думаю, где ж 3Д к Мастеру? А им оказывается некогда, красоту ваяют.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Чет 27 гру, 2018 22:41
Фантом написав:
А я то думаю, где ж 3Д к Мастеру? А им оказывается некогда, красоту ваяют.
К Мастеру? А ничего что только что пополнял Моно со своей Ультры и 3D не было... Это нормально?
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Vorlon
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Додано: Чет 27 гру, 2018 22:43
потерпевший написав:
Выдача наличных с кредитной карты эко максимум входит в грейс-период?
Нет
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 22:59
Vorlon написав: Фантом написав:
А я то думаю, где ж 3Д к Мастеру? А им оказывается некогда, красоту ваяют.
К Мастеру? А ничего что только что пополнял Моно со своей Ультры и 3D не было... Это нормально?
В случае с моно - это нормально
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 03:55
Vorlon написав: Фантом написав:
А я то думаю, где ж 3Д к Мастеру? А им оказывается некогда, красоту ваяют.
К Мастеру? А ничего что только что пополнял Моно со своей Ультры и 3D не было... Это нормально?
есть сайта которые 3D не запрашивают типа ебая
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 03:57
в субботу кассы до скольки работают? операционный день как всегда?
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 07:41
curiousobro написав: Stringer написав:
Перед поездкой когда? В субботу звонил - деньги были. Погода была нормальная, инкассация прошла штатно. Да и заказывал я за четыре дня.
На следующий рабочий день, в среду - даже в голову не пришло, что заказанные и привезенные для меня деньги отдадут кому то другому.
В четверг - мне обещали позвонить, если денег не будет.
И опять же, нафиг нужен такой овнобанк, где каждый чих нужно перепроверять перезванивать, перестраховываться
У меня что, дел иных нет как перепроверять работу нерадивых сотрудников банка.
Об этом и пишу - если альфа окончательно превратился в овнобанк, где каждый чих надо перепроверять, чтобы не обманули - нафиг держать в нем депозиты?
Ну по моему логика вполне ясна.
Заказанные деньги ваши только на заказанный день. В любое другое время они уже не ваши, уж простите.
А звонить нужно непосредственно перед тем, как выезжаете в банк.
Если вам сложно потратить 1 минуту на уточнить, но не сложно потратить хз сколько чтобы добратся до отделения и увидеть там болт - то это только ваш выбор.
Пока что, следуя всей вышеописанной процедуре, у меня потерь времени с Аллой не было в части работы с наличностью.
Ну вы можете перед поездкой в банк, и голову мыть, и белье менять, и ещё какие нибудь танцы с бубном исполнять, чтобы не было потери времени...
А мой выбор - в овнобанках, которые не дорожат своими клиентами, в которых все всегда нужно перепроверять, а после проверки перезванивать и уточнять - деньги хранить опасно.
Ну а Альфа-Банк, который не отдаёт деньги клиенту в течение 6 (шести) дней, заслуживает звание барыжной конторы, и полного вынесения всех депозитов
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Stringer
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