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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6579658065816582

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 943
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
197
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
156
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 943
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 08:11

  proftpd66 написав:в субботу кассы до скольки работают? операционный день как всегда?



https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 08:50

  Stringer написав:Alfa_Bank ну вот как это называется - третий день не могу получить деньги по закончившемуся вкладу. Договор закончился 22 декабря - весь день ждал когда они упадут на карту, упали в 16-15, касса закрылась в 16-00... три дня выходных деньги лежат без дела. Приезжаю в понедельник в отделение - ой, а мы думали вы их получили, и то что под вас заказывали уже потратили, можем выдать частично. Ну ладно думаю, бывает такое. Давайте завтра приеду за остальными, а если денег у вас не будет до двух, то позвоните, чтобы я зря не ехал. Приезжаю сегодня - ой, а денег не привезли. а почему не позвонили, чтобы я зря третий раз не ехал - немая сцена...
Ну вот, что это за отношение к клиенту? Снегопад. кругом пробки, добираться до отделения то еще приключение. Вы лишили меня недополученной прибыли, помотали нервы, и отобрали несколько часов жизни.
Это ваше днище закончится тем, что я позабираю все свои депозиты к чертовой бабушке :evil:

Stringer, доброе утро. Приношу извинения за ситуацию, что сложилась. Вопрос с выдачей сегодня будет решен.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в П'ят 28 гру, 2018 09:14, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 08:57

  Stringer написав:Ну а Альфа-Банк, который не отдаёт деньги клиенту в течение 6 (шести) дней, заслуживает звание барыжной конторы, и полного вынесения всех депозитов :evil:

Полностью поддерживаю. ДКБО уже ничего не значит, тарифы не соблюдаются и меняются ежемесячно, правила переписываются задним числом. Любой прокол банка за счет клиента.
Приговор однозначный - деньги на выход.
kucher_oleg_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 08:59

  ipalych написав:Господа сотрудники АБУ ! Вы не оставляете выбора как публично задать вам вопрос: - "Когда будет устранена проблема с зачислением средств перечисленных на пополнение пластиковой карты 21.12.2018". Сегодня уже 27.12.2018, у меня из-за ВАШЕЙ проблемы на кредитной карте насчиталась комиссия, не верно отображается информация в интернет банкинге, прилетела СМС-ка что я задолжал более 8000 грн, в интернет банкинге вообще другая информация и тоже бредовая. Утром в колл-центре мне сказали перезвонить вечером, вечером мне ответили что сроки устранения проблемы не известны и предложили либо регулярно названивать в колл-центр и интересоваться или в интернет банкинге смотреть и вычислять по остаткам на карте устранили проблему или нет. Где ваша "знаменитая" клиентоориентированность? Проинформируйте пожалуйста, когда закончится этот бардак и закончится ли он вообще? Неужели так тяжело организовать общее информирование клиентов об устранении проблемы? Неужели вы считаете что клиенту интересно тратить свое время, названивать в колл-центр и каждый раз заново рассказывать проблему которая у ВАС случилась?

ipalych, доброе утро. Укажите в ЛС номер карточного счета, посмотрю, что можно сделать. Извините за неудобства.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 09:03

  novichok написав:
  Alfa_Bank написав:
  novichok написав:хочу открыть депо,но не могу. долго ждать?

novichok, приношу свои извинения за временные неудобства. Ежедневно с 19:40 до 20:20 происходит обновление данных системы My alfabank, в связи с чем проведение операций в системе невозможно. Данный временной интервал технических работ на сервисе связан с окончанием операционного дня банка.

сегодня пытался открыться раньше. тоже самое. пол часа разговоров с горячей линией не помогло. ответ один-приходите в отделение. некогда мне ходить по отделениям. деньги(пол фонда) отправил в другой банк.

novichok, доброе утро. Сожалею о данной ситуации. Уточните ваш ИНН, в чем именно возникли сложности, а также отправьте скрин ошибки в ЛС.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 09:05

  lov2108 написав:Сегодня пришёл в отделение на пр.Голосеевском с надеждой оформить депо под +1% по акции 8 транзакций.
Манагер взяла доки, ушла к начальнику....залипала там 10 минут и потом пришла и сказала что оформить можно после 03.01 т.к. будет подсчёт транзакций и блабла бла. Я показал правила на их сайте, но там не с кем разговаривать...зомби.
Плюнул и пошёл пополнил столб в ощаде.

lov2108, доброе утро. Приношу извинения за неудобства. Ваш отзыв о работе отделения будет проработан.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 09:38

  Alfa_Bank написав:
  Stringer написав:Alfa_Bank ну вот как это называется - третий день не могу получить деньги по закончившемуся вкладу. Договор закончился 22 декабря - весь день ждал когда они упадут на карту, упали в 16-15, касса закрылась в 16-00... три дня выходных деньги лежат без дела. Приезжаю в понедельник в отделение - ой, а мы думали вы их получили, и то что под вас заказывали уже потратили, можем выдать частично. Ну ладно думаю, бывает такое. Давайте завтра приеду за остальными, а если денег у вас не будет до двух, то позвоните, чтобы я зря не ехал. Приезжаю сегодня - ой, а денег не привезли. а почему не позвонили, чтобы я зря третий раз не ехал - немая сцена...
Ну вот, что это за отношение к клиенту? Снегопад. кругом пробки, добираться до отделения то еще приключение. Вы лишили меня недополученной прибыли, помотали нервы, и отобрали несколько часов жизни.
Это ваше днище закончится тем, что я позабираю все свои депозиты к чертовой бабушке :evil:

Stringer, доброе утро. Приношу извинения за ситуацию, что сложилась. Вопрос с выдачей сегодня будет решен.

Понимаете, меня как раз сегодня не устраивает - я физически уже не смогу попасть в отделение. Я не просто так вам писал и просил помочь в получении этих денег. Теперь только 8 января.
Капец - получить деньги спустя две недели после окончания депозита. А вот если я бы без них никак не мог обойтись, или у меня сделка бы какая была?
Вообщем на ваш банк уже рассчитывать нельзя, даже если просить помощь у вас
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 09:43

  потерпевший написав:Выдача наличных с кредитной карты эко максимум входит в грейс-период?

нет. сразу начинает капать 26% на них
mephala
 
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