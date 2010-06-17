Stringer написав:Alfa_Bank ну вот как это называется - третий день не могу получить деньги по закончившемуся вкладу. Договор закончился 22 декабря - весь день ждал когда они упадут на карту, упали в 16-15, касса закрылась в 16-00... три дня выходных деньги лежат без дела. Приезжаю в понедельник в отделение - ой, а мы думали вы их получили, и то что под вас заказывали уже потратили, можем выдать частично. Ну ладно думаю, бывает такое. Давайте завтра приеду за остальными, а если денег у вас не будет до двух, то позвоните, чтобы я зря не ехал. Приезжаю сегодня - ой, а денег не привезли. а почему не позвонили, чтобы я зря третий раз не ехал - немая сцена... Ну вот, что это за отношение к клиенту? Снегопад. кругом пробки, добираться до отделения то еще приключение. Вы лишили меня недополученной прибыли, помотали нервы, и отобрали несколько часов жизни. Это ваше днище закончится тем, что я позабираю все свои депозиты к чертовой бабушке
Stringer, доброе утро. Приношу извинения за ситуацию, что сложилась. Вопрос с выдачей сегодня будет решен.
Понимаете, меня как раз сегодня не устраивает - я физически уже не смогу попасть в отделение. Я не просто так вам писал и просил помочь в получении этих денег. Теперь только 8 января. Капец - получить деньги спустя две недели после окончания депозита. А вот если я бы без них никак не мог обойтись, или у меня сделка бы какая была? Вообщем на ваш банк уже рассчитывать нельзя, даже если просить помощь у вас
Stringer, мне очень жаль, что возникла такая ситуация. Ждем вас 8 января.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в П'ят 28 гру, 2018 10:00, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank, як таке могло статись що Stringerу не видали депо? В банку проблеми?
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Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, як таке могло статись що Stringerу не видали депо? В банку проблеми?
ну судя по его рассказу - он заказал деньги. в день на который заказывал деньги позвонил в банк уточнил пришли ли деньги. а забирать поехал их в другой день. денег не выдали - сказали что нету. я так понял из его рассказов. если я не так понял - пусть поправит.
Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, як таке могло статись що Stringerу не видали депо? В банку проблеми?
ну судя по ему рассказу - он заказал деньги. позвонил в банк уточнил пришли ли деньги. а забирать поехал их в другой день и денег не выдали - сказали что нету. я так понял из его рассказов. то ясен пень что ему не дали ниче. если я не так понял - пусть поправит.
На день замовлення клієнт не встиг відвідати відділення. А там вже почалася чехарда?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, як таке могло статись що Stringerу не видали депо? В банку проблеми?
ну судя по ему рассказу - он заказал деньги. позвонил в банк уточнил пришли ли деньги. а забирать поехал их в другой день и денег не выдали - сказали что нету. я так понял из его рассказов. то ясен пень что ему не дали ниче. если я не так понял - пусть поправит.
На день замовлення клієнт не встиг відвідати відділення. А там вже почалася чехарда?
Andi_30 написав:Alfa_Bank Добрый день. Расчетная дата 02 число. Готивка. Сегодня не все операции еще проведены, наверное проведете завтра. Каким способом можно пополнить завтра(29.12.18), для зачисления 29 числом?
Любое пополнение завтра, в том числе с депозита и СЕП, проведётся 03.01.2018. Если у Вас не проведены только покупки, то пополняйте сегодня с депозита или СЕП. Если у Вас не проведены p2p-переводы или снятие налички, то Вам сегодня пополнять нельзя ни с депозита, ни СЕПом, т.к. завтра Вы попадёте на 4% комиссии (min 20 грн.). При этом не гарантируется, что Вы не попадёте на комиссию, если Вы пополните кредитку сегодня переводом с пакетной карты.