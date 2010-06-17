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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6580658165826583

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 943
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
197
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
156
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 943
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 09:54

  Stringer написав:
  Alfa_Bank написав:
  Stringer написав:Alfa_Bank ну вот как это называется - третий день не могу получить деньги по закончившемуся вкладу. Договор закончился 22 декабря - весь день ждал когда они упадут на карту, упали в 16-15, касса закрылась в 16-00... три дня выходных деньги лежат без дела. Приезжаю в понедельник в отделение - ой, а мы думали вы их получили, и то что под вас заказывали уже потратили, можем выдать частично. Ну ладно думаю, бывает такое. Давайте завтра приеду за остальными, а если денег у вас не будет до двух, то позвоните, чтобы я зря не ехал. Приезжаю сегодня - ой, а денег не привезли. а почему не позвонили, чтобы я зря третий раз не ехал - немая сцена...
Ну вот, что это за отношение к клиенту? Снегопад. кругом пробки, добираться до отделения то еще приключение. Вы лишили меня недополученной прибыли, помотали нервы, и отобрали несколько часов жизни.
Это ваше днище закончится тем, что я позабираю все свои депозиты к чертовой бабушке :evil:

Stringer, доброе утро. Приношу извинения за ситуацию, что сложилась. Вопрос с выдачей сегодня будет решен.

Понимаете, меня как раз сегодня не устраивает - я физически уже не смогу попасть в отделение. Я не просто так вам писал и просил помочь в получении этих денег. Теперь только 8 января.
Капец - получить деньги спустя две недели после окончания депозита. А вот если я бы без них никак не мог обойтись, или у меня сделка бы какая была?
Вообщем на ваш банк уже рассчитывать нельзя, даже если просить помощь у вас

Stringer, мне очень жаль, что возникла такая ситуация. Ждем вас 8 января.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в П'ят 28 гру, 2018 10:00, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 09:57

Alfa_Bank, як таке могло статись що Stringerу не видали депо? В банку проблеми?
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:00

  Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, як таке могло статись що Stringerу не видали депо? В банку проблеми?

ну судя по его рассказу - он заказал деньги. в день на который заказывал деньги позвонил в банк уточнил пришли ли деньги. а забирать поехал их в другой день. денег не выдали - сказали что нету.
я так понял из его рассказов. если я не так понял - пусть поправит.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:03

  mephala написав:
  Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, як таке могло статись що Stringerу не видали депо? В банку проблеми?

ну судя по ему рассказу - он заказал деньги. позвонил в банк уточнил пришли ли деньги. а забирать поехал их в другой день и денег не выдали - сказали что нету.
я так понял из его рассказов. то ясен пень что ему не дали ниче.
если я не так понял - пусть поправит.

На день замовлення клієнт не встиг відвідати відділення. А там вже почалася чехарда?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:04

  Квесторе_поверніться написав:
  mephala написав:
  Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, як таке могло статись що Stringerу не видали депо? В банку проблеми?

ну судя по ему рассказу - он заказал деньги. позвонил в банк уточнил пришли ли деньги. а забирать поехал их в другой день и денег не выдали - сказали что нету.
я так понял из его рассказов. то ясен пень что ему не дали ниче.
если я не так понял - пусть поправит.

На день замовлення клієнт не встиг відвідати відділення. А там вже почалася чехарда?

походу так.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:24

Re: Альфа-Банк

я ранее описывал уже проблему
viewtopic.php?p=4536984#p4536984

сегодня опять та же проблема (когда второе пополнение не проходит) только уже в МАБе
Зображення
что за хрень?
и как это прокомментирует офпред?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:53

Alfa_Bank
Добрый день.
Расчетная дата 02 число. Готивка.
Сегодня не все операции еще проведены, наверное проведете завтра.
Каким способом можно пополнить завтра(29.12.18), для зачисления 29 числом?
Andi_30
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:02

вопрос)

Смотрю в Альфа-Мобайл ближайший банкомат в нужном мне районе.
Находит такой - Киев, Столичное шоссе, 103 "Альфа-Банк Украина (Новая почта)".

Смотрю тоже самое на сайте Альфа-Банка - не находит такого.
Там есть реально банкомат? (интересует только снятие)
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:18

  Andi_30 написав:Alfa_Bank
Добрый день.
Расчетная дата 02 число. Готивка.
Сегодня не все операции еще проведены, наверное проведете завтра.
Каким способом можно пополнить завтра(29.12.18), для зачисления 29 числом?


Любое пополнение завтра, в том числе с депозита и СЕП, проведётся 03.01.2018. Если у Вас не проведены только покупки, то пополняйте сегодня с депозита или СЕП. Если у Вас не проведены p2p-переводы или снятие налички, то Вам сегодня пополнять нельзя ни с депозита, ни СЕПом, т.к. завтра Вы попадёте на 4% комиссии (min 20 грн.). При этом не гарантируется, что Вы не попадёте на комиссию, если Вы пополните кредитку сегодня переводом с пакетной карты.
Kevin
 
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