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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:19
t-step написав: Alfa_Bank написав: t-step написав:
Шановні,а картка ФГВФО приймає участь CASH'U програмі?
t-step, доброго дня. Так, картка ФГВФО бере участь в програмі CASH'U.
Чому ж тоді я постійно бачу ось таке?
t-step, новому клієнту опція "Мої Супербонуси" доступна з наступного календарного місяця після активації картки в програмі лояльності.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:19
-VICTOR- написав:Alfa_Bank
Добрый день..) А что скажет представитель по ситуации когда у клиента списали деньги без подтверждения за оплату комуналки ?..что-то там около 12 000 грн кажется ??? ситуация разобрана ?? ответы есть ???
а то как то СТРЕМНО становится у вас в клиентах ходить......у одного несанкционированные клиентом списания...другому ДЕПО не отдаете....
Третьому виплату по фонду два дні, не віддавали, за ці дні бакс повернув втрачене.
Така вона Ала, почала мелочь по карманах тирить.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:22
-VICTOR- написав:Alfa_Bank
Добрый день..) А что скажет представитель по ситуации когда у клиента списали деньги без подтверждения за оплату комуналки ?..что-то там около 12 000 грн кажется ??? ситуация разобрана ?? ответы есть ???
а то как то СТРЕМНО становится у вас в клиентах ходить......у одного несанкционированные клиентом списания...другому ДЕПО не отдаете....
-VICTOR-, добрый день. Информацию и возможные пути решения ситуации я предоставила клиенту в ЛС.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:25
Alfa_Bank
Добрий день.
Кешю бонуси з 13-00 29.12 по 08-00 30.12 зовсім не будуть зараховуватись по всіх транзакціях, чи просто на баланс попадуть після 08-00 30.12 по транзакціях за 29.12 після 13-00? Можна уточнити?
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:25
Alfa_Bank написав: -VICTOR- написав:Alfa_Bank
Добрый день..) А что скажет представитель по ситуации когда у клиента списали деньги без подтверждения за оплату комуналки ?..что-то там около 12 000 грн кажется ??? ситуация разобрана ?? ответы есть ???
а то как то СТРЕМНО становится у вас в клиентах ходить......у одного несанкционированные клиентом списания...другому ДЕПО не отдаете....
-VICTOR-, добрый день. Информацию и возможные пути решения ситуации я предоставила клиенту в ЛС.
..НУ ПОЗВОЛЬТЕ !.....
нам не нужны имена фамилии , номера счетов , то есть НИКАКАЯ личная инфо.....но вот почему так случилось все же нам тут дайте ответ .
Для того что бы были сделаны ПРАВИЛЬНЫЕ выводы...в противном случае , я уверен, пользователи и не только этого ресурса сделают выводы не в пользу банка...
раз вы скрываете от нас ПОЧЕМУ так случилось - значит 100% вина банка в этом
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:26
Сегодня, при первом входе в му.альфу выскакивает банер с регламентом платежей на сегодня-завтра. Кто еще не заходил - скопируйте и выложите, пожалуйста, здесь - а то я закрыл не вникая, а сейчас надо один момент уточнить..
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:28
wig написав:
"Вітаю с Новим роком та Різдвом... ваш персональный менеджер"
Верните, лучше, комиссию за якобы акционные комфорты. Сколько вообще дней тут надо на рассмотрение простейшей заявки?
wig, добрый день. Дайте номер карточного счета или ИНН, посмотрю в чем причина задержки возврата средств.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:29
mephala написав:
я прекрасно осмыслил вами написанное - деньги на среду вы не заказали но решили сделать крайним банк. то что вы их не получили в субботу - насколько я знаю получить деньги по депозиту можно не с карты а по ордерку экономиста (этот момент лучше пусть офпред уточнит так как сам не забирал подобным образом а слышал со слов). какой смысл было ждать пока они на карту упадут?
Я думаю, что никак нельзя получить деньги, которых ещё нет (зависли где-то в дороге между депозитом и картой). Когда они появились, касса уже закрылась, хотя сумма была заказана, и, видимо, в наличии. А на следующий день денег в кассе уже не оказалось. Клиент решил, что его заказ всё ещё в силе, а в банке ни одна сво не даже не заикнулась, что это не так, и что на следующий день нужно денег заказать опять (пусть даже это те же самые деньги, что прямо вот тут за окошком в кассе уже лежат).
Можно, конечно, свалить вину за это на клиента (да, по договору всё четко - нет заказа, нет денег), но предложить перезаказать сумму сотрудники в этой ситуации были просто обязаны. Это совершенно не касаясь вопроса, почему деньги были недоступны в течение дня, это отдельная история (что договор говорит по этому поводу?)
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:29
Зачем ждать попадания на карту? Можно сразу у экономиста все сделать.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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