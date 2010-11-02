t-step, новому клієнту опція "Мої Супербонуси" доступна з наступного календарного місяця після активації картки в програмі лояльності.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:19
t-step, новому клієнту опція "Мої Супербонуси" доступна з наступного календарного місяця після активації картки в програмі лояльності.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:19
Третьому виплату по фонду два дні, не віддавали, за ці дні бакс повернув втрачене.
Така вона Ала, почала мелочь по карманах тирить.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:22
-VICTOR-, добрый день. Информацию и возможные пути решения ситуации я предоставила клиенту в ЛС.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:25
Alfa_Bank
Добрий день.
Кешю бонуси з 13-00 29.12 по 08-00 30.12 зовсім не будуть зараховуватись по всіх транзакціях, чи просто на баланс попадуть після 08-00 30.12 по транзакціях за 29.12 після 13-00? Можна уточнити?
Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:25
..НУ ПОЗВОЛЬТЕ !..... нам не нужны имена фамилии , номера счетов , то есть НИКАКАЯ личная инфо.....но вот почему так случилось все же нам тут дайте ответ .
Для того что бы были сделаны ПРАВИЛЬНЫЕ выводы...в противном случае , я уверен, пользователи и не только этого ресурса сделают выводы не в пользу банка...
раз вы скрываете от нас ПОЧЕМУ так случилось - значит 100% вина банка в этом
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:26
Re: Альфа-Банк
Сегодня, при первом входе в му.альфу выскакивает банер с регламентом платежей на сегодня-завтра. Кто еще не заходил - скопируйте и выложите, пожалуйста, здесь - а то я закрыл не вникая, а сейчас надо один момент уточнить..
Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:28
Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:28
Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:29
Я думаю, что никак нельзя получить деньги, которых ещё нет (зависли где-то в дороге между депозитом и картой). Когда они появились, касса уже закрылась, хотя сумма была заказана, и, видимо, в наличии. А на следующий день денег в кассе уже не оказалось. Клиент решил, что его заказ всё ещё в силе, а в банке ни одна сво не даже не заикнулась, что это не так, и что на следующий день нужно денег заказать опять (пусть даже это те же самые деньги, что прямо вот тут за окошком в кассе уже лежат).
Можно, конечно, свалить вину за это на клиента (да, по договору всё четко - нет заказа, нет денег), но предложить перезаказать сумму сотрудники в этой ситуации были просто обязаны. Это совершенно не касаясь вопроса, почему деньги были недоступны в течение дня, это отдельная история (что договор говорит по этому поводу?)
Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:29
Зачем ждать попадания на карту? Можно сразу у экономиста все сделать.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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