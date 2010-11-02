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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6585658665876588

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 943
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
197
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
156
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 943
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:31

  Alfa_Bank написав:wig, добрый день. Дайте номер карточного счета или ИНН, посмотрю в чем причина задержки возврата средств.

Спасибо!
Я все еще надеюсь, что с этим вопросом справится персональный менеджер, которая лично обещала контролировать возврат. Но если она и в следующем году будет молчать, что ж. Сдам ИНН и номера счетов в личку.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:31

  Asdушный написав:Сегодня, при первом входе в му.альфу выскакивает банер с регламентом платежей на сегодня-завтра. Кто еще не заходил - скопируйте и выложите, пожалуйста, здесь - а то я закрыл не вникая, а сейчас надо один момент уточнить..


Зображення
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:31

  ol_zy написав:Это как?
Альфа-Банк Україна оголошує грудень вільним від комісії – усі платежі у Alfa-Mobile Ukraine та інтернет-банкінгу My Alfa-Bank безкоштовні.

У період з 01 по 31 грудня 2018 року всі платежі, здійснені через мобільний додаток Alfa-Mobile Ukraine та інтернет-банкінг My Alfa-Bank, здійснюються без сплати комісії.

https://alfabank.ua/about/press/misyac-bez-komisiyi-za-onlajn-platezhi-2973
Платежи вроде как и до того были без комиссий...
Собираются вводить комиссии 01.01.2019???

ol_zy , добрый день. Согласно тарифов некоторых карточных продуктов Альфа-Банка, такие операции как пополнение мобильного/коммунальные платежи и т.д. (что перечислены по ссылке) являются платными.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:33

Asdушный

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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:33

  Viz написав:Alfa_Bank
Кешю бонуси з 13-00 29.12 по 08-00 30.12 зовсім не будуть зараховуватись по всіх транзакціях, чи просто на баланс попадуть після 08-00 30.12 по транзакціях за 29.12 після 13-00? Можна уточнити?
Присоединяюсь к вопросу. Формулировки об этом нюансе на входе в My Alfa-bank неоднозначны.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:37

Re: Альфа-Банк

Faceless, pharus, greenozon - спасибо!
Раз написано про стандартный режим зачисления платежей 28 числа, то если сегодня внутриальфовский платеж по счету будет в 17-15 - то он проведется завтра с утра 100%, я правильно понял, ув. Alfa_Bank?
Востаннє редагувалось Asdушный в П'ят 28 гру, 2018 12:41, всього редагувалось 1 раз.
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