Спасибо!
Я все еще надеюсь, что с этим вопросом справится персональный менеджер, которая лично обещала контролировать возврат. Но если она и в следующем году будет молчать, что ж. Сдам ИНН и номера счетов в личку.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:31
Спасибо!
Я все еще надеюсь, что с этим вопросом справится персональный менеджер, которая лично обещала контролировать возврат. Но если она и в следующем году будет молчать, что ж. Сдам ИНН и номера счетов в личку.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:31
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:31
ol_zy , добрый день. Согласно тарифов некоторых карточных продуктов Альфа-Банка, такие операции как пополнение мобильного/коммунальные платежи и т.д. (что перечислены по ссылке) являются платными.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:33
Asdушный
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:33
Присоединяюсь к вопросу. Формулировки об этом нюансе на входе в My Alfa-bank неоднозначны.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:37
Re: Альфа-Банк
Faceless, pharus, greenozon - спасибо!
Раз написано про стандартный режим зачисления платежей 28 числа, то если сегодня внутриальфовский платеж по счету будет в 17-15 - то он проведется завтра с утра 100%, я правильно понял, ув. Alfa_Bank?
Востаннє редагувалось Asdушный в П'ят 28 гру, 2018 12:41, всього редагувалось 1 раз.
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