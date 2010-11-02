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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6587658865896590>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 943
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
197
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
156
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 943
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:17

Re: Альфа-Банк

Прийшло привітання на вайбер з Новим роком та рідзвом. Підпис "Ваш персональний менеджер". А що він собою являє, персональний менеджер, і хто він? Як звати? :)
archvile
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:20

  -VICTOR- написав:
  Alfa_Bank написав:
  -VICTOR- написав:Alfa_Bank
Добрый день..) А что скажет представитель по ситуации когда у клиента списали деньги без подтверждения за оплату комуналки ?..что-то там около 12 000 грн кажется ??? ситуация разобрана ?? ответы есть ???
а то как то СТРЕМНО становится у вас в клиентах ходить......у одного несанкционированные клиентом списания...другому ДЕПО не отдаете.... :roll: :?

-VICTOR-, добрый день. Информацию и возможные пути решения ситуации я предоставила клиенту в ЛС.

..НУ ПОЗВОЛЬТЕ !..... :? нам не нужны имена фамилии , номера счетов , то есть НИКАКАЯ личная инфо.....но вот почему так случилось все же нам тут дайте ответ .
Для того что бы были сделаны ПРАВИЛЬНЫЕ выводы...в противном случае , я уверен, пользователи и не только этого ресурса сделают выводы не в пользу банка... :?
раз вы скрываете от нас ПОЧЕМУ так случилось - значит 100% вина банка в этом

-VICTOR-, техническую сторону проведения данного платежа проверили, оплата прошла по квитанциям, что были выбраны из списка. Информацию об отправленном смс-сообщении еще обрабатываем. Банк от имени клиента затребовал повторно возврат средств от коммунального предприятия, на что получили ответ о необходимости обращения самого владельца счета. Клиента об этом уведомили, и предложили вариант решения вопроса возмещения в случае отказа коммунального предприятия, поскольку банк заинтересован в положительном исходе данной ситуации.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:23

  romanauscas написав:Смотрю в Альфа-Мобайл ближайший банкомат в нужном мне районе.
Находит такой - Киев, Столичное шоссе, 103 "Альфа-Банк Украина (Новая почта)".

Смотрю тоже самое на сайте Альфа-Банка - не находит такого.
Там есть реально банкомат? (интересует только снятие)

romanauscas, добрый день. Да, по данному адресу банкомат есть.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:24

Re: Альфа-Банк

Ясно,стремно комуналь с долгами Алкой гонять.Не Алкой единой))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:26

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank!
Покупки и p2p-переводы сделанные сегодня, проведутся 30.12.2018 или 03.01.2019 (исходя из информации, что 30.12.2018 г. - закрытие года)?
Востаннє редагувалось Kevin в П'ят 28 гру, 2018 13:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:29

  M-Audio написав:
  mephala написав:я прекрасно осмыслил вами написанное - деньги на среду вы не заказали но решили сделать крайним банк. то что вы их не получили в субботу - насколько я знаю получить деньги по депозиту можно не с карты а по ордерку экономиста (этот момент лучше пусть офпред уточнит так как сам не забирал подобным образом а слышал со слов). какой смысл было ждать пока они на карту упадут?

Я думаю, что никак нельзя получить деньги, которых ещё нет (зависли где-то в дороге между депозитом и картой). Когда они появились, касса уже закрылась, хотя сумма была заказана, и, видимо, в наличии. А на следующий день денег в кассе уже не оказалось. Клиент решил, что его заказ всё ещё в силе, а в банке ни одна сво не даже не заикнулась, что это не так, и что на следующий день нужно денег заказать опять (пусть даже это те же самые деньги, что прямо вот тут за окошком в кассе уже лежат).
Можно, конечно, свалить вину за это на клиента (да, по договору всё четко - нет заказа, нет денег), но предложить перезаказать сумму сотрудники в этой ситуации были просто обязаны. Это совершенно не касаясь вопроса, почему деньги были недоступны в течение дня, это отдельная история (что договор говорит по этому поводу?)

отлично изложили. именно это я и пытаюсь донести хотя может и несколько коряво :roll:
хотя по поводу зависли деньги между картой и депозитом не согласен.
вроде есть служебный счет куда падают депошки и с него экономист по ордерку может выдать в кассе деньги. ну а если по ордерку не выдали то они уже падают на карту с этого служебного счета. как то так.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:37

  Asdушный написав:Faceless, pharus, greenozon - спасибо!
Раз написано про стандартный режим зачисления платежей 28 числа, то если сегодня внутриальфовский платеж по счету будет в 17-15 - то он проведется завтра с утра 100%, я правильно понял, ув. Alfa_Bank?

Asdушный, добрый день. Все верно.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:57

  Andi_30 написав:
  Kevin написав:
  Andi_30 написав:Alfa_Bank
Добрый день.
Расчетная дата 02 число. Готивка.
Сегодня не все операции еще проведены, наверное проведете завтра.
Каким способом можно пополнить завтра(29.12.18), для зачисления 29 числом?


Любое пополнение завтра, в том числе с депозита и СЕП, проведётся 03.01.2018. Если у Вас не проведены только покупки, то пополняйте сегодня с депозита или СЕП. Если у Вас не проведены p2p-переводы или снятие налички, то Вам сегодня пополнять нельзя ни с депозита, ни СЕПом, т.к. завтра Вы попадёте на 4% комиссии (min 20 грн.). При этом не гарантируется, что Вы не попадёте на комиссию, если Вы пополните кредитку сегодня переводом с пакетной карты.


Все что Вы написали я понимаю. Сегодняшние проводки я погасил.
Если завтра проведут снятие налички и не дадут пополнить с проводкой завтра.
Попадаю на 3,5 %

Жду ответа, представителя

Kevin, добрый день. Операция пополнения карты через МАБ (пополнение через "Пополнить") – с 17:00ч. 28.12.2018 до 10:00ч. 29.12.2018 - операция будет обработана 29.12.2018. В вашем случае, для распределения по счету, это должно быть пополнения с депозита/текущего счета до 10:00 29.12.2018.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:57

  mephala написав:хотя по поводу зависли деньги между картой и депозитом не согласен.
вроде есть служебный счет куда падают депошки и с него экономист по ордерку может выдать в кассе деньги. ну а если по ордерку не выдали то они уже падают на карту с этого служебного счета. как то так.

Депозит шел из Укрсоца, путь-то неблизкий
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:01

  Alfa_Bank написав:Kevin, добрый день. Операция пополнения карты через МАБ (пополнение через "Пополнить") – с 17:00ч. 28.12.2018 до 10:00ч. 29.12.2018 - операция будет обработана 29.12.2018. В вашем случае, для распределения по счету, это должно быть пополнения с депозита/текущего счета до 10:00 29.12.2018.


Покупки и p2p-переводы сделанные сегодня, проведутся 30.12.2018 или 03.01.2019 (исходя из информации, что 30.12.2018 г. - закрытие года)?
Kevin
 
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