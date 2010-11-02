mephala написав: я прекрасно осмыслил вами написанное - деньги на среду вы не заказали но решили сделать крайним банк. то что вы их не получили в субботу - насколько я знаю получить деньги по депозиту можно не с карты а по ордерку экономиста (этот момент лучше пусть офпред уточнит так как сам не забирал подобным образом а слышал со слов). какой смысл было ждать пока они на карту упадут? я прекрасно осмыслил вами написанное - деньги на среду вы не заказали но решили сделать крайним банк. то что вы их не получили в субботу - насколько я знаю получить деньги по депозиту можно не с карты а по ордерку экономиста (этот момент лучше пусть офпред уточнит так как сам не забирал подобным образом а слышал со слов). какой смысл было ждать пока они на карту упадут?

Я думаю, что никак нельзя получить деньги, которых ещё нет (зависли где-то в дороге между депозитом и картой). Когда они появились, касса уже закрылась, хотя сумма была заказана, и, видимо, в наличии. А на следующий день денег в кассе уже не оказалось. Клиент решил, что его заказ всё ещё в силе, а в банке ни одна сво не даже не заикнулась, что это не так, и что на следующий день нужно денег заказать опять (пусть даже это те же самые деньги, что прямо вот тут за окошком в кассе уже лежат).Можно, конечно, свалить вину за это на клиента (да, по договору всё четко - нет заказа, нет денег), но предложить перезаказать сумму сотрудники в этой ситуации были просто обязаны. Это совершенно не касаясь вопроса, почему деньги были недоступны в течение дня, это отдельная история (что договор говорит по этому поводу?)