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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6587658865896590

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 943
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
197
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
156
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 943
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:02

  vollena71 написав:
  mephala написав:хотя по поводу зависли деньги между картой и депозитом не согласен.
вроде есть служебный счет куда падают депошки и с него экономист по ордерку может выдать в кассе деньги. ну а если по ордерку не выдали то они уже падают на карту с этого служебного счета. как то так.

Депозит шел из Укрсоца, путь-то неблизкий

ну например в том же ощаде в день окончания депо можно снять только по ордерку в кассе. а если с карты - то только на следующий день. во всяком случае смска про зачисление денег на карту мне прилетала на следующий день от окончания депо.
у аллы тоже думаю так же настроено - какое то время выжидается а потом деньги скидываются на карту.
Востаннє редагувалось mephala в П'ят 28 гру, 2018 14:05, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:04

  archvile написав:Прийшло привітання на вайбер з Новим роком та рідзвом. Підпис "Ваш персональний менеджер". А що він собою являє, персональний менеджер, і хто він? Як звати? :)

archvile, доброго дня. Відповіла в ЛС.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:12

  Alfa_Bank написав:
  archvile написав:Прийшло привітання на вайбер з Новим роком та рідзвом. Підпис "Ваш персональний менеджер". А що він собою являє, персональний менеджер, і хто він? Як звати? :)

archvile, доброго дня. Відповіла в ЛС.

А можна оприлюднити відповідь? Таке повідомлення прийшло багато кому.
Bobb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:13

  Kevin написав:
  Alfa_Bank написав:Kevin, добрый день. Операция пополнения карты через МАБ (пополнение через "Пополнить") – с 17:00ч. 28.12.2018 до 10:00ч. 29.12.2018 - операция будет обработана 29.12.2018. В вашем случае, для распределения по счету, это должно быть пополнения с депозита/текущего счета до 10:00 29.12.2018.


Покупки и p2p-переводы сделанные сегодня, проведутся 30.12.2018 или 03.01.2019 (исходя из информации, что 30.12.2018 г. - закрытие года)?

Kevin, 30.12.2018 – это не рабочий банковский день. Списание со счета проходит в рабочие банковские дни.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:16

  Bobb написав:
  Alfa_Bank написав:
  archvile написав:Прийшло привітання на вайбер з Новим роком та рідзвом. Підпис "Ваш персональний менеджер". А що він собою являє, персональний менеджер, і хто він? Як звати? :)

archvile, доброго дня. Відповіла в ЛС.

А можна оприлюднити відповідь? Таке повідомлення прийшло багато кому.

Bobb, доброго дня. В повідомленні вказала ім'я персонального менеджера клієнта. Він у кожного клієнта свій і залежить від відділення, де обслуговується клієнт.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:28

  kreuz написав:
  greenozon написав:
  clientage написав:и неснижаемым остатком 50К...
Шикааарный депо


ну дик в якій ще банці є 14% вільних на туда-сюда?
50К це "плата за сервіс"

он наприклад в Форварді лише після 200К дають 12% на вільні.

А это мне так "повезло" или закрыть его можно только в отделении? Кнопки в МАБе для закрытия нет, выходит, что через МАБ его можно только пополнить и снять до неснижаемого? А 50к можно снять без комиссий только после 14 дней или через отделение на карту?

kreuz, добрый день. Вклад «Ощадный Плюс» можно закрыть и в МАБ. Вклад закрывается, когда клиент снимает все деньги со счета.
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  #<1 ... 6587658865896590
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