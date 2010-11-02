mephala написав:хотя по поводу зависли деньги между картой и депозитом не согласен. вроде есть служебный счет куда падают депошки и с него экономист по ордерку может выдать в кассе деньги. ну а если по ордерку не выдали то они уже падают на карту с этого служебного счета. как то так.
Депозит шел из Укрсоца, путь-то неблизкий
ну например в том же ощаде в день окончания депо можно снять только по ордерку в кассе. а если с карты - то только на следующий день. во всяком случае смска про зачисление денег на карту мне прилетала на следующий день от окончания депо. у аллы тоже думаю так же настроено - какое то время выжидается а потом деньги скидываются на карту.
Востаннє редагувалось mephala в П'ят 28 гру, 2018 14:05, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank написав:Kevin, добрый день. Операция пополнения карты через МАБ (пополнение через "Пополнить") – с 17:00ч. 28.12.2018 до 10:00ч. 29.12.2018 - операция будет обработана 29.12.2018. В вашем случае, для распределения по счету, это должно быть пополнения с депозита/текущего счета до 10:00 29.12.2018.
Покупки и p2p-переводы сделанные сегодня, проведутся 30.12.2018 или 03.01.2019 (исходя из информации, что 30.12.2018 г. - закрытие года)?
Kevin, 30.12.2018 – это не рабочий банковский день. Списание со счета проходит в рабочие банковские дни.
clientage написав:и неснижаемым остатком 50К... Шикааарный депо
ну дик в якій ще банці є 14% вільних на туда-сюда? 50К це "плата за сервіс"
он наприклад в Форварді лише після 200К дають 12% на вільні.
А это мне так "повезло" или закрыть его можно только в отделении? Кнопки в МАБе для закрытия нет, выходит, что через МАБ его можно только пополнить и снять до неснижаемого? А 50к можно снять без комиссий только после 14 дней или через отделение на карту?
kreuz, добрый день. Вклад «Ощадный Плюс» можно закрыть и в МАБ. Вклад закрывается, когда клиент снимает все деньги со счета.