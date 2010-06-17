Alfa_Bank написав:kreuz, добрый день. Вклад «Ощадный Плюс» можно закрыть и в МАБ. Вклад закрывается, когда клиент снимает все деньги со счета.
А шо, вот мона со Сбера+ вот так просто снять неснижаемые 50К? Я думал, шо ток по нажатию пимпочки Сервис/Закрыть депо освободятся и последние 50К Причём одно время эта пимпочка не работала в МАБе, но грят, шо её типапочинили недели 3 назад. Чудесааа
Просто снять нельзя, можно просто закрыть депозит ... только есть один важный нюанс - закрыть депозит можно только в рабочее время
Alfa_Bank написав:что то я не понял. что значит если пополнить ощадный после 17:00 - зачисление будет сделано на следующий день? у вас разные методички с предыдущим офпредом? или в банке поменялся регламент? нам ранее выкладывали таблицу регламента зачисления на ощадный и там было указано что зачисление текущим днем до 22:00 на ощадный
ЗЫ народ - у кого то сохранился тот файл что выкладывал офпред про регламент зачисления на ощадный?
mephala, добрый день. С картой пополнение депозита Сберегательного до 22:00 происходит в режиме онлайн (максимум срок зачисления до 30 мн.). В Мобайле пополнение Сберегательного происходит так, как я писала. Спасибо за вопрос, методички поправим