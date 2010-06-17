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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6589659065916592>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 943
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
197
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
156
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 943
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:40

  ukr0014959 написав:
  clientage написав:
  ukr0014959 написав:Чи правильно я зрозумів, що переказ коштів з моєї карти погорельця, на картку погорельця іншого клієнта пройде без комісій, незалежно від суми (до 150 000).

Смотря как переводить то будете.
Юзайте меню ПЛАТЕЖІ ТА ПЕРЕКАЗИ/По № карти -- не ошибётесь


тоді і я, і жінка без коміса, так?

Да хоть брат, сват и.. черт лысый (но клиент Альфы) :)
про овер не забудьте!!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:40

  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:kreuz, добрый день. Вклад «Ощадный Плюс» можно закрыть и в МАБ. Вклад закрывается, когда клиент снимает все деньги со счета.

А шо, вот мона со Сбера+ вот так просто снять неснижаемые 50К? :lol:
Я думал, шо ток по нажатию пимпочки Сервис/Закрыть депо освободятся и последние 50К :wink:
Причём одно время эта пимпочка не работала в МАБе, но грят, шо её типапочинили недели 3 назад. Чудесааа

Просто снять нельзя, можно просто закрыть депозит ...
только есть один важный нюанс - закрыть депозит можно только в рабочее время
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:41

clientage

ХЗ яка в мене, років 3 (закінчується 12/18), а в жінки свіженька
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:44

  ukr0014959 написав:Чи правильно я зрозумів, що переказ коштів з моєї карти погорельця, на картку погорельця іншого клієнта пройде без комісій, незалежно від суми (до 150 000).

ukr0014959, доброго дня. Операції по рахунку картки Комфорт ФГВФО з використання системи MyAlfaBank, а саме - перекази на рахунки у банку, окрім переказу з картки на картку, не тарифікуються.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:51

  ukr0014959 написав:clientage

ХЗ яка в мене, років 3 (закінчується 12/18), а в жінки свіженька

в МАБе щёлкаете на имени карты и смотрите стандартное название. Если есть слово Пакет, то мона не заморачиваться
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:04

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:что то я не понял. что значит если пополнить ощадный после 17:00 - зачисление будет сделано на следующий день? у вас разные методички с предыдущим офпредом?
или в банке поменялся регламент?
нам ранее выкладывали таблицу регламента зачисления на ощадный и там было указано что зачисление текущим днем до 22:00 на ощадный

ЗЫ
народ - у кого то сохранился тот файл что выкладывал офпред про регламент зачисления на ощадный?

mephala, добрый день. С картой пополнение депозита Сберегательного до 22:00 происходит в режиме онлайн (максимум срок зачисления до 30 мн.). В Мобайле пополнение Сберегательного происходит так, как я писала. Спасибо за вопрос, методички поправим :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:15

  mephala написав:я ранее описывал уже проблему
viewtopic.php?p=4536984#p4536984

сегодня опять та же проблема (когда второе пополнение не проходит) только уже в МАБе
Зображення
что за хрень?
и как это прокомментирует офпред?

mephala, добрый день. Ответила в ЛС.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:35

Re: Альфа-Банк

До скольки сегодня с Альфы сеп будет выходить?

Или я уже опоздал на электричку в 17.00 и теперь на вокзале придется ждать до января?
Menwyy
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:48

  Menwyy написав:До скольки сегодня с Альфы сеп будет выходить?

Или я уже опоздал на электричку в 17.00 и теперь на вокзале придется ждать до января?

Всё. Все платежи уйдут 3.01.19.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:55

Re: Альфа-Банк

Что то кэшбэк по кредиткам только на месяц продлили.
Новые условия потом будут или вообще прикроют?
Aps
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