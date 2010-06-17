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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6589659065916592

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 943
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
197
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
156
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 943
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:00

  Alfa_Bank написав:
  Ой+ написав:
  cdj2 написав:Ещё комиссию за пополнение мобилок в мабе должны сегодня убрать.


Поповнював телефон під ще жовтневу акцію "Таємниця моментального та зручного поповнення мобільного рахунку – розкрита!", згідно умов якої до 25 листопада мали ощасливити 50 грн.
Комісії були, винагороди нема, дописував в підтримку МАБ, обіцяли за 2-3 дні відзвонити, що теж виявилось непосильним. Не знаю куди ще звертатись, чи не в ООН?

Доброго дня, Ой+. Вкажіть, будь ласка, Ваш ІПН в особистому поідомленні - перевіримо :roll:, якщо не вдасться, якщо не вдасться вирішити питання через Контакт-Центр Банку.


Прийшло сьогодні 50-ть грн., тепер жаль що не поповнив ще в грудні по цій же акції :D
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:18

  Aps написав:Что то кэшбэк по кредиткам только на месяц продлили.
Новые условия потом будут или вообще прикроют?


Я бы на ихнем месте эту кб программу зарулил в орешки, то есть начислять 2/3/5, но орехами.

удобно. начисления видны сразу. выводить можно сразу.
curiousobro
 
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  #<1 ... 6589659065916592
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