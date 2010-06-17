cdj2 написав:Ещё комиссию за пополнение мобилок в мабе должны сегодня убрать.
Поповнював телефон під ще жовтневу акцію "Таємниця моментального та зручного поповнення мобільного рахунку – розкрита!", згідно умов якої до 25 листопада мали ощасливити 50 грн. Комісії були, винагороди нема, дописував в підтримку МАБ, обіцяли за 2-3 дні відзвонити, що теж виявилось непосильним. Не знаю куди ще звертатись, чи не в ООН?
Доброго дня, Ой+. Вкажіть, будь ласка, Ваш ІПН в особистому поідомленні - перевіримо , якщо не вдасться, якщо не вдасться вирішити питання через Контакт-Центр Банку.
Прийшло сьогодні 50-ть грн., тепер жаль що не поповнив ще в грудні по цій же акції