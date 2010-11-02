cdj2 написав:Ещё комиссию за пополнение мобилок в мабе должны сегодня убрать.
Поповнював телефон під ще жовтневу акцію "Таємниця моментального та зручного поповнення мобільного рахунку – розкрита!", згідно умов якої до 25 листопада мали ощасливити 50 грн. Комісії були, винагороди нема, дописував в підтримку МАБ, обіцяли за 2-3 дні відзвонити, що теж виявилось непосильним. Не знаю куди ще звертатись, чи не в ООН?
Доброго дня, Ой+. Вкажіть, будь ласка, Ваш ІПН в особистому поідомленні - перевіримо , якщо не вдасться, якщо не вдасться вирішити питання через Контакт-Центр Банку.
Прийшло сьогодні 50-ть грн., тепер жаль що не поповнив ще в грудні по цій же акції
curiousobro написав:Я бы на ихнем месте эту кб программу зарулил в орешки, то есть начислять 2/3/5, но орехами.
Та ну нафиг эти ваши орешки. Кэшбек - происходит все-таки от слова "кэш", а не "мастурбация", коей по сути является все эти подбирания сумм, контроль "провелось-не провелось", прошло ли 3 дня после того как провелось и пр.
curiousobro написав:Я бы на ихнем месте эту кб программу зарулил в орешки, то есть начислять 2/3/5, но орехами.
Та ну нафиг эти ваши орешки. Кэшбек - происходит все-таки от слова "кэш", а не "мастурбация", коей по сути является все эти подбирания сумм, контроль "провелось-не провелось", прошло ли 3 дня после того как провелось и пр.
Вы пробовали с этой мастурбацией работать или чисто гипотетически?
Имхо гораздо лучше чем текущее состояние КБ по Максимке.
Симына программа вас же устраивает, чем здесь отличается? Там нужно ждать сертификаты,тут подбирать покупки
curiousobro написав:Я бы на ихнем месте эту кб программу зарулил в орешки, то есть начислять 2/3/5, но орехами.
Та ну нафиг эти ваши орешки. Кэшбек - происходит все-таки от слова "кэш", а не "мастурбация", коей по сути является все эти подбирания сумм, контроль "провелось-не провелось", прошло ли 3 дня после того как провелось и пр.
Вы пробовали с этой мастурбацией работать или чисто гипотетически?
Имхо гораздо лучше чем текущее состояние КБ по Максимке.
Симына программа вас же устраивает, чем здесь отличается? Там нужно ждать сертификаты,тут подбирать покупки
При ~16% за сладости и ~4% за продукты за свои деньги, конечно, лучше, чем ~1,6% за кредитные на 30дней. при равных %% орешки более трудоемкие в употреблении
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Alfa_Bank написав:-VICTOR-, техническую сторону проведения данного платежа проверили, оплата прошла по квитанциям, что были выбраны из списка. Информацию об отправленном смс-сообщении еще обрабатываем. Банк от имени клиента затребовал повторно возврат средств от коммунального предприятия, на что получили ответ о необходимости обращения самого владельца счета. Клиента об этом уведомили, и предложили вариант решения вопроса возмещения в случае отказа коммунального предприятия, поскольку банк заинтересован в положительном исходе данной ситуации.
..спасибо )...за предоставленную инфо о ситуации лично Вам , ну и добавлю..такая позиция Банка мне нравится , это уже нормальный подход к решению возникшей проблемы ).
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curiousobro написав:Вы пробовали с этой мастурбацией работать или чисто гипотетически?
Признаю - мастурбация не мое. Набор имеющихся у меня карт, поволяет практически всегда осуществлять траты эффективнее и менее трудоемко, чем с использованием "орешков". "Практически" - потому что допускаю, что на покупке каких-нибудь конфет эффективность может быть выше. Но "громоздкость" обслуживания "орешков", + не такой широкий набор МСС для "льготного возврата" (а торговые точки с таким МСС еще надо найти) - ИМХО нивелируют эту эффективность.
curiousobro написав:Имхо гораздо лучше чем текущее состояние КБ по Максимке.
То вы его не умеете готовить . Простой пример - покупаю внуку каждое утро рулетик с маком за 10 грн. в местной булочной, имеющей МСС "кафе, рестораны". С данной покупки имею 8,1% деньгами по итогам месяца. Если будут орешки - такое (и подобное) будет невозможно и процент будет ниже. Поэтому - орешки нафиг. В магазинах и заправках Максимку не пользую - есть другие карты более эффективные.
curiousobro написав:Симына программа вас же устраивает, чем здесь отличается? Там нужно ждать сертификаты,тут подбирать покупки
При всем уважении - ИМХО симина программа попроще будет. Бывали сбои с начислением. Но в принципе все в итоге устаканивалось. Но в Симе такого не было, чтобы балы начислились, но почему-то что-то не подбирается, почему-то чего-то непонятного надо еще ждать, то 2, то 3, то 4 дня. А в "орешках" есть. Сужу по тому что читал в этой ветке, поскольку "орехи" не заинтересовали в принципе. А если кого не устраивают Симины сертификаты там можно не дожидаясь по уже начисленным баллам ту же комуналь оплатить.