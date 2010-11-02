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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6589659065916592

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 943
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
197
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
156
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 943
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:00

  Alfa_Bank написав:
  Ой+ написав:
  cdj2 написав:Ещё комиссию за пополнение мобилок в мабе должны сегодня убрать.


Поповнював телефон під ще жовтневу акцію "Таємниця моментального та зручного поповнення мобільного рахунку – розкрита!", згідно умов якої до 25 листопада мали ощасливити 50 грн.
Комісії були, винагороди нема, дописував в підтримку МАБ, обіцяли за 2-3 дні відзвонити, що теж виявилось непосильним. Не знаю куди ще звертатись, чи не в ООН?

Доброго дня, Ой+. Вкажіть, будь ласка, Ваш ІПН в особистому поідомленні - перевіримо :roll:, якщо не вдасться, якщо не вдасться вирішити питання через Контакт-Центр Банку.


Прийшло сьогодні 50-ть грн., тепер жаль що не поповнив ще в грудні по цій же акції :D
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:18

  Aps написав:Что то кэшбэк по кредиткам только на месяц продлили.
Новые условия потом будут или вообще прикроют?


Я бы на ихнем месте эту кб программу зарулил в орешки, то есть начислять 2/3/5, но орехами.

удобно. начисления видны сразу. выводить можно сразу.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 19:25

Завтра можна буде готівкою в касі поповнити рахунок чи банк працює без клієнтів?
Haza
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 20:01

  Haza написав:Завтра можна буде готівкою в касі поповнити рахунок чи банк працює без клієнтів?

03.01.2019 пустят
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 20:22

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:Я бы на ихнем месте эту кб программу зарулил в орешки, то есть начислять 2/3/5, но орехами.
Та ну нафиг эти ваши орешки. Кэшбек - происходит все-таки от слова "кэш", а не "мастурбация", коей по сути является все эти подбирания сумм, контроль "провелось-не провелось", прошло ли 3 дня после того как провелось и пр.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 20:26

  Flamingo написав:
  curiousobro написав:Я бы на ихнем месте эту кб программу зарулил в орешки, то есть начислять 2/3/5, но орехами.
Та ну нафиг эти ваши орешки. Кэшбек - происходит все-таки от слова "кэш", а не "мастурбация", коей по сути является все эти подбирания сумм, контроль "провелось-не провелось", прошло ли 3 дня после того как провелось и пр.

Вы пробовали с этой мастурбацией работать или чисто гипотетически?

Имхо гораздо лучше чем текущее состояние КБ по Максимке.

Симына программа вас же устраивает, чем здесь отличается?
Там нужно ждать сертификаты,тут подбирать покупки
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 20:35

  curiousobro написав:
  Flamingo написав:
  curiousobro написав:Я бы на ихнем месте эту кб программу зарулил в орешки, то есть начислять 2/3/5, но орехами.
Та ну нафиг эти ваши орешки. Кэшбек - происходит все-таки от слова "кэш", а не "мастурбация", коей по сути является все эти подбирания сумм, контроль "провелось-не провелось", прошло ли 3 дня после того как провелось и пр.

Вы пробовали с этой мастурбацией работать или чисто гипотетически?

Имхо гораздо лучше чем текущее состояние КБ по Максимке.

Симына программа вас же устраивает, чем здесь отличается?
Там нужно ждать сертификаты,тут подбирать покупки

При ~16% за сладости и ~4% за продукты за свои деньги, конечно, лучше, чем ~1,6% за кредитные на 30дней. при равных %% орешки более трудоемкие в употреблении
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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 20:41

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:-VICTOR-, техническую сторону проведения данного платежа проверили, оплата прошла по квитанциям, что были выбраны из списка. Информацию об отправленном смс-сообщении еще обрабатываем. Банк от имени клиента затребовал повторно возврат средств от коммунального предприятия, на что получили ответ о необходимости обращения самого владельца счета. Клиента об этом уведомили, и предложили вариант решения вопроса возмещения в случае отказа коммунального предприятия, поскольку банк заинтересован в положительном исходе данной ситуации.


..спасибо )...за предоставленную инфо о ситуации лично Вам , ну и добавлю..такая позиция Банка мне нравится , это уже нормальный подход к решению возникшей проблемы ).
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 21:00

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:Вы пробовали с этой мастурбацией работать или чисто гипотетически?

Признаю - мастурбация не мое. ;)
Набор имеющихся у меня карт, поволяет практически всегда осуществлять траты эффективнее и менее трудоемко, чем с использованием "орешков". "Практически" - потому что допускаю, что на покупке каких-нибудь конфет эффективность может быть выше. Но "громоздкость" обслуживания "орешков", + не такой широкий набор МСС для "льготного возврата" (а торговые точки с таким МСС еще надо найти) - ИМХО нивелируют эту эффективность.

  curiousobro написав:Имхо гораздо лучше чем текущее состояние КБ по Максимке.

То вы его не умеете готовить :). Простой пример - покупаю внуку каждое утро рулетик с маком за 10 грн. в местной булочной, имеющей МСС "кафе, рестораны". С данной покупки имею 8,1% деньгами по итогам месяца. Если будут орешки - такое (и подобное) будет невозможно и процент будет ниже. Поэтому - орешки нафиг.
В магазинах и заправках Максимку не пользую - есть другие карты ;) более эффективные.
  curiousobro написав:Симына программа вас же устраивает, чем здесь отличается?
Там нужно ждать сертификаты,тут подбирать покупки

При всем уважении - ИМХО симина программа попроще будет. Бывали сбои с начислением. Но в принципе все в итоге устаканивалось. Но в Симе такого не было, чтобы балы начислились, но почему-то что-то не подбирается, почему-то чего-то непонятного надо еще ждать, то 2, то 3, то 4 дня. А в "орешках" есть. Сужу по тому что читал в этой ветке, поскольку "орехи" не заинтересовали в принципе.
А если кого не устраивают Симины сертификаты там можно не дожидаясь по уже начисленным баллам ту же комуналь оплатить.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 21:30

  Flamingo написав:....

Случаи с 25 грн в суперах и 10 грн в кафе пожалуй единственные плюсы по сравнению с орехами.

Подход "не читал, но осуждаю" мне, как практику, немного непонятен.

Ну нет там ничего сложного.

набил покупок в супере на 50 грн и ждёшь пока сможешь обналичить.

Вот и все "сложности" :)

Впрочем, пока вы игнорите, мы рубим 20% грязными на рошене. Это в принципе единственный резон был поработать с этой программой.
curiousobro
 
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