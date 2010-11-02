Додано: П'ят 28 гру, 2018 21:00

curiousobro написав: Вы пробовали с этой мастурбацией работать или чисто гипотетически? Вы пробовали с этой мастурбацией работать или чисто гипотетически?

curiousobro написав: Имхо гораздо лучше чем текущее состояние КБ по Максимке. Имхо гораздо лучше чем текущее состояние КБ по Максимке.

curiousobro написав: Симына программа вас же устраивает, чем здесь отличается?

Там нужно ждать сертификаты,тут подбирать покупки Симына программа вас же устраивает, чем здесь отличается?Там нужно ждать сертификаты,тут подбирать покупки

Признаю - мастурбация не мое.Набор имеющихся у меня карт, поволяет практически всегда осуществлять траты эффективнее и менее трудоемко, чем с использованием "орешков". "Практически" - потому что допускаю, что на покупке каких-нибудь конфет эффективность может быть выше. Но "громоздкость" обслуживания "орешков", + не такой широкий набор МСС для "льготного возврата" (а торговые точки с таким МСС еще надо найти) - ИМХО нивелируют эту эффективность.То вы его не умеете готовить. Простой пример - покупаю внуку каждое утро рулетик с маком за 10 грн. в местной булочной, имеющей МСС "кафе, рестораны". С данной покупки имею 8,1% деньгами по итогам месяца. Если будут орешки - такое (и подобное) будет невозможно и процент будет ниже. Поэтому - орешки нафиг.В магазинах и заправках Максимку не пользую - есть другие картыболее эффективные.При всем уважении - ИМХО симина программа попроще будет. Бывали сбои с начислением. Но в принципе все в итоге устаканивалось. Но в Симе такого не было, чтобы балы начислились, но почему-то что-то не подбирается, почему-то чего-то непонятного надо еще ждать, то 2, то 3, то 4 дня. А в "орешках" есть. Сужу по тому что читал в этой ветке, поскольку "орехи" не заинтересовали в принципе.А если кого не устраивают Симины сертификаты там можно не дожидаясь по уже начисленным баллам ту же комуналь оплатить.