|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 гру, 2018 22:55
ol_zy написав: Alfa_Bank написав: archvile написав:
Прийшло привітання на вайбер з Новим роком та рідзвом. Підпис "Ваш персональний менеджер". А що він собою являє, персональний менеджер, і хто він? Як звати?
archvile, доброго дня. Відповіла в ЛС.
А можно и мне узнать, кто мой перс. менеджер из сообщения?
А Вам она не звонила, не представлялась? Значит со старта минус в карму.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 7028
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 385 раз.
- Подякували: 1011 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 28 гру, 2018 22:58
ruvex написав: ol_zy написав: archvile написав:
Прийшло привітання на вайбер з Новим роком та рідзвом. Підпис "Ваш персональний менеджер". А що він собою являє, персональний менеджер, і хто він? Як звати?
А можно и мне узнать, кто мой перс. менеджер из сообщения?
А Вам она не звонила, не представлялась? Значит минус в карму.
Да эт развод какой-то. Я в своём отд-и сам набивался в друзья в персменше, она меня отшила -- депо мол мало размещаю... но глаза красивые
А теперь какая-то нонейм-рассылка
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 26955
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2145 раз.
- Подякували: 3105 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:05
clientage написав:
Да эт развод какой-то.
Да ладно, мне представлялась, знакомилась, оставила телефоны.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 7028
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 385 раз.
- Подякували: 1011 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:06
ruvex написав: clientage написав:
Да эт развод какой-то.
Да ладно, мне представлялась, знакомилась, оставила телефоны.
Ну визитку я тож выцыганил
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 26955
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2145 раз.
- Подякували: 3105 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:06
ruvex написав: ol_zy написав: archvile написав:
Прийшло привітання на вайбер з Новим роком та рідзвом. Підпис "Ваш персональний менеджер". А що він собою являє, персональний менеджер, і хто він? Як звати?
Alfa_Bank написав:
archvile, доброго дня. Відповіла в ЛС.
А можно и мне узнать, кто мой перс. менеджер из сообщения?
А Вам она не звонила, не представлялась? Значит со старта минус в карму.
Там постоянные ротации и текучка, х.з. кто из них считает себя перс. манагером.
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 4799
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 439 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:09
clientage
Даже этого не пришлось. Меня торжественно уведомили, что я теперь подшевный и у меня есть пионэрважатая. Не знаю, чем этот весь пионэрлагерь закончится.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 7028
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 385 раз.
- Подякували: 1011 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|4272
|586672
|
|
|33381
|4111265
|
|
|11192
|1629449
|
П'ят 28 гру, 2018 19:15
KIM30
|