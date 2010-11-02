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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6591659265936594>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 943
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
197
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
156
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 943
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 22:53

  Alfa_Bank написав:
  archvile написав:Прийшло привітання на вайбер з Новим роком та рідзвом. Підпис "Ваш персональний менеджер". А що він собою являє, персональний менеджер, і хто він? Як звати? :)

archvile, доброго дня. Відповіла в ЛС.

А можно и мне узнать, кто мой перс. менеджер из сообщения?
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 22:55

  ol_zy написав:
  Alfa_Bank написав:
  archvile написав:Прийшло привітання на вайбер з Новим роком та рідзвом. Підпис "Ваш персональний менеджер". А що він собою являє, персональний менеджер, і хто він? Як звати? :)

archvile, доброго дня. Відповіла в ЛС.

А можно и мне узнать, кто мой перс. менеджер из сообщения?

А Вам она не звонила, не представлялась? Значит со старта минус в карму.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 22:58

  ruvex написав:
  ol_zy написав:
  archvile написав:Прийшло привітання на вайбер з Новим роком та рідзвом. Підпис "Ваш персональний менеджер". А що він собою являє, персональний менеджер, і хто він? Як звати? :)

А можно и мне узнать, кто мой перс. менеджер из сообщения?

А Вам она не звонила, не представлялась? Значит минус в карму.

Да эт развод какой-то. Я в своём отд-и сам набивался в друзья в персменше, она меня отшила -- депо мол мало размещаю... но глаза красивые :wink: А теперь какая-то нонейм-рассылка :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:05

  clientage написав:Да эт развод какой-то.

Да ладно, мне представлялась, знакомилась, оставила телефоны. :wink:
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:06

  ruvex написав:
  clientage написав:Да эт развод какой-то.

Да ладно, мне представлялась, знакомилась, оставила телефоны. :wink:

Ну визитку я тож выцыганил :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:06

  ruvex написав:
  ol_zy написав:
  archvile написав:Прийшло привітання на вайбер з Новим роком та рідзвом. Підпис "Ваш персональний менеджер". А що він собою являє, персональний менеджер, і хто він? Як звати? :)
  Alfa_Bank написав:archvile, доброго дня. Відповіла в ЛС.

А можно и мне узнать, кто мой перс. менеджер из сообщения?

А Вам она не звонила, не представлялась? Значит со старта минус в карму.

Там постоянные ротации и текучка, х.з. кто из них считает себя перс. манагером.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:08

  ruvex написав:
  clientage написав:Да эт развод какой-то.

Да ладно, мне представлялась, знакомилась, оставила телефоны. :wink:

У меня телефоны есть почти всех манагеров + тех, кто уже там и не работает...
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:09

clientage
Даже этого не пришлось. Меня торжественно уведомили, что я теперь подшевный и у меня есть пионэрважатая. Не знаю, чем этот весь пионэрлагерь закончится. :mrgreen:
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 00:05

  pharus написав:
  Asdушный написав:Сегодня, при первом входе в му.альфу выскакивает банер с регламентом платежей на сегодня-завтра. Кто еще не заходил - скопируйте и выложите, пожалуйста, здесь - а то я закрыл не вникая, а сейчас надо один момент уточнить..


Зображення



Бонусы будут перезачисленные ИЛИ они пропадут и не будут зачисленные?

никогда нормально не будет написано в этой банке!
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 00:14

  Stringer написав:
  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:kreuz, добрый день. Вклад «Ощадный Плюс» можно закрыть и в МАБ. Вклад закрывается, когда клиент снимает все деньги со счета.

А шо, вот мона со Сбера+ вот так просто снять неснижаемые 50К? :lol:
Я думал, шо ток по нажатию пимпочки Сервис/Закрыть депо освободятся и последние 50К :wink:
Причём одно время эта пимпочка не работала в МАБе, но грят, шо её типапочинили недели 3 назад. Чудесааа

Просто снять нельзя, можно просто закрыть депозит ...
только есть один важный нюанс - закрыть депозит можно только в рабочее время

В сервисах даже в рабочее время у моего "Немає доступних сервісів". Как же его закрыть через МАБ? В меню пополнить пакетную карту его тоже в перечне нет. Даже если дело в сумме, которая ровно 50к, всё же не ясно, как с него снимать или закрывать его. Поясните, плиз.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
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