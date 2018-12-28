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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 гру, 2018 00:29
В отделении закрывать.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Додано: Суб 29 гру, 2018 04:01
ОЩАДНИЙ ПЛЮС
В сервисах депо 50000 есть закрити депозит (попробую 3-го января рискну). И в меню пополнить платинум блэк тоже он появился. Я вчера открыл причем на карте было больше средств но он выбрал строго 50 тыс. Открылся сразу.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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