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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 гру, 2018 00:29
В отделении закрывать.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 04:01
В сервисах депо 50000 есть закрити депозит (попробую 3-го января рискну). И в меню пополнить платинум блэк тоже он появился. Я вчера открыл причем на карте было больше средств но он выбрал строго 50 тыс. Открылся сразу.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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VLADPn
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Додано: Суб 29 гру, 2018 08:14
ol_zy написав: Alfa_Bank написав: archvile написав:
Прийшло привітання на вайбер з Новим роком та рідзвом. Підпис "Ваш персональний менеджер". А що він собою являє, персональний менеджер, і хто він? Як звати?
archvile, доброго дня. Відповіла в ЛС.
А можно и мне узнать, кто мой перс. менеджер из сообщения?
ol_zy, доброе утро. Ответила в ЛС.
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Alfa_Bank
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Додано: Суб 29 гру, 2018 08:23
proftpd66 написав:
Бонусы будут перезачисленные ИЛИ они пропадут и не будут зачисленные?
никогда нормально не будет написано в этой банке!
proftpd66, доброе утро. В указанный период бонусы будут начисляться в режиме он-лайн. Есть небольшая вероятность того, что не будут зачисляться деньги на счет при возврате транзакций (бонусы будут списываться сразу, но деньги зачисляться после 08.00. 30.12.).
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Alfa_Bank
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Додано: Суб 29 гру, 2018 08:47
Aps написав:
Что то кэшбэк по кредиткам только на месяц продлили
А откуда такая информация, можете поделиться?
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archvile
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Додано: Суб 29 гру, 2018 08:50
VLADPn написав:
В сервисах депо 50000 есть закрити депозит (попробую 3-го января рискну). И в меню пополнить платинум блэк тоже он появился. Я вчера открыл причем на карте было больше средств но он выбрал строго 50 тыс. Открылся сразу.
50к стоит по умолчанию, при открытии сумму момжно изменить на любую больше 50 но в пределах остатка
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Lost
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Додано: Суб 29 гру, 2018 09:03
Flamingo написав: curiousobro написав:
Я бы на ихнем месте эту кб программу зарулил в орешки, то есть начислять 2/3/5, но орехами.
Та ну нафиг эти ваши орешки. Кэшбек - происходит все-таки от слова "кэш", а не "мастурбация", коей по сути является все эти подбирания сумм, контроль "провелось-не провелось", прошло ли 3 дня после того как провелось и пр.
если не мелочиться то вполне годны эти орешки. накопилось около 100-150 грн на выход зашел в список трат которые можеш возместить и выбрал что захотел. как по мне удобно. да - если подгадывать что бы орешки не оставались на балансе и стараться выводить по 50 грн то мозгодрочительство еще то. но каждый сам выбирает как он хочет выводить.
решил поюзать орехи пока процент увеличенный. дальше врядли буду юзать - кредитный вариант интереснее.
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mephala
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Додано: Суб 29 гру, 2018 09:12
Як хоча б приблизно взнати, в якому місті знаходиться мій персональний менеджер? Бо відкривав в одному, більше року всі операції провожу в двох різних відділеннях іншого місця.
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Кочевник
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Додано: Суб 29 гру, 2018 09:21
Кочевник написав:
Як хоча б приблизно взнати, в якому місті знаходиться мій персональний менеджер? Бо відкривав в одному, більше року всі операції провожу в двох різних відділеннях іншого місця.
Кочевник, доброго дня. Відповіла в ЛС.
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Alfa_Bank
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Суб 29 гру, 2018 05:54
sens
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