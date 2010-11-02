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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6591659265936594

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 943
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
197
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
156
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 943
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 00:29

В отделении закрывать.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 04:01

ОЩАДНИЙ ПЛЮС

В сервисах депо 50000 есть закрити депозит (попробую 3-го января рискну). И в меню пополнить платинум блэк тоже он появился. Я вчера открыл причем на карте было больше средств но он выбрал строго 50 тыс. Открылся сразу.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 08:14

  ol_zy написав:
  Alfa_Bank написав:
  archvile написав:Прийшло привітання на вайбер з Новим роком та рідзвом. Підпис "Ваш персональний менеджер". А що він собою являє, персональний менеджер, і хто він? Як звати? :)

archvile, доброго дня. Відповіла в ЛС.

А можно и мне узнать, кто мой перс. менеджер из сообщения?

ol_zy, доброе утро. Ответила в ЛС.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 08:23

  proftpd66 написав:
  pharus написав:
  Asdушный написав:Сегодня, при первом входе в му.альфу выскакивает банер с регламентом платежей на сегодня-завтра. Кто еще не заходил - скопируйте и выложите, пожалуйста, здесь - а то я закрыл не вникая, а сейчас надо один момент уточнить..


Зображення




Бонусы будут перезачисленные ИЛИ они пропадут и не будут зачисленные?

никогда нормально не будет написано в этой банке!

proftpd66, доброе утро. В указанный период бонусы будут начисляться в режиме он-лайн. Есть небольшая вероятность того, что не будут зачисляться деньги на счет при возврате транзакций (бонусы будут списываться сразу, но деньги зачисляться после 08.00. 30.12.).
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 08:47

  Aps написав:Что то кэшбэк по кредиткам только на месяц продлили


А откуда такая информация, можете поделиться?
archvile
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 08:50

  VLADPn написав:В сервисах депо 50000 есть закрити депозит (попробую 3-го января рискну). И в меню пополнить платинум блэк тоже он появился. Я вчера открыл причем на карте было больше средств но он выбрал строго 50 тыс. Открылся сразу.

50к стоит по умолчанию, при открытии сумму момжно изменить на любую больше 50 но в пределах остатка ;)
Lost
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 09:03

  Flamingo написав:
  curiousobro написав:Я бы на ихнем месте эту кб программу зарулил в орешки, то есть начислять 2/3/5, но орехами.
Та ну нафиг эти ваши орешки. Кэшбек - происходит все-таки от слова "кэш", а не "мастурбация", коей по сути является все эти подбирания сумм, контроль "провелось-не провелось", прошло ли 3 дня после того как провелось и пр.

если не мелочиться то вполне годны эти орешки. накопилось около 100-150 грн на выход зашел в список трат которые можеш возместить и выбрал что захотел. как по мне удобно. да - если подгадывать что бы орешки не оставались на балансе и стараться выводить по 50 грн то мозгодрочительство еще то. но каждый сам выбирает как он хочет выводить.
решил поюзать орехи пока процент увеличенный. дальше врядли буду юзать - кредитный вариант интереснее.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 09:12

Re: Альфа-Банк

Як хоча б приблизно взнати, в якому місті знаходиться мій персональний менеджер? Бо відкривав в одному, більше року всі операції провожу в двох різних відділеннях іншого місця.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 09:21

  Кочевник написав:Як хоча б приблизно взнати, в якому місті знаходиться мій персональний менеджер? Бо відкривав в одному, більше року всі операції провожу в двох різних відділеннях іншого місця.

Кочевник, доброго дня. Відповіла в ЛС.
Alfa_Bank
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