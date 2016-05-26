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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6592659365946595

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 943
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
197
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
156
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 943
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 10:26

  Alfa_Bank написав:
  Andi_30 написав:Если завтра проведут снятие налички и не дадут пополнить с проводкой завтра.
Попадаю на 3,5 %

Жду ответа, представителя

Kevin, добрый день. Операция пополнения карты через МАБ (пополнение через "Пополнить") – с 17:00ч. 28.12.2018 до 10:00ч. 29.12.2018 - операция будет обработана 29.12.2018. В вашем случае, для распределения по счету, это должно быть пополнения с депозита/текущего счета до 10:00 29.12.2018.


Утром сделал пополнить с ощадного, проводка 03.01.19 :evil:
Представитель, подвела. :(
Банк создал ситуацию, что проводки снятия проходят сегодняшним днем, а пополнить клиент не может никак.

Даже читая форум и зная подводные камни, ты ничего не можешь сделать.
Сегодня пополнение не проходит, вчера - нельзя, т.к. не прошло снятие налички.
Банк снимет 500 грн комиссии, а ты можешь только наблюдать. :D
Andi_30
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 10:31

Andi_30 Спасибо!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 10:33

Andi_30

Вы помогли сиротам. :oops:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 10:37

Спонсоры нужны.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 10:56

  Andi_30 написав:
  Alfa_Bank написав:
  Andi_30 написав:Если завтра проведут снятие налички и не дадут пополнить с проводкой завтра.
Попадаю на 3,5 %

Жду ответа, представителя

Kevin, добрый день. Операция пополнения карты через МАБ (пополнение через "Пополнить") – с 17:00ч. 28.12.2018 до 10:00ч. 29.12.2018 - операция будет обработана 29.12.2018. В вашем случае, для распределения по счету, это должно быть пополнения с депозита/текущего счета до 10:00 29.12.2018.


Утром сделал пополнить с ощадного, проводка 03.01.19 :evil:
Представитель, подвела. :(
Банк создал ситуацию, что проводки снятия проходят сегодняшним днем, а пополнить клиент не может никак.

Даже читая форум и зная подводные камни, ты ничего не можешь сделать.
Сегодня пополнение не проходит, вчера - нельзя, т.к. не прошло снятие налички.
Банк снимет 500 грн комиссии, а ты можешь только наблюдать. :D

Andi_30, добрый день. Укажите в ЛС номер счета, посмотрю, что можно сделать.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 12:00

  mephala написав:
  Flamingo написав:
  curiousobro написав:Я бы на ихнем месте эту кб программу зарулил в орешки, то есть начислять 2/3/5, но орехами.
Та ну нафиг эти ваши орешки. Кэшбек - происходит все-таки от слова "кэш", а не "мастурбация", коей по сути является все эти подбирания сумм, контроль "провелось-не провелось", прошло ли 3 дня после того как провелось и пр.

если не мелочиться то вполне годны эти орешки. накопилось около 100-150 грн на выход зашел в список трат которые можеш возместить и выбрал что захотел. как по мне удобно. да - если подгадывать что бы орешки не оставались на балансе и стараться выводить по 50 грн то мозгодрочительство еще то. но каждый сам выбирает как он хочет выводить.
решил поюзать орехи пока процент увеличенный. дальше врядли буду юзать - кредитный вариант интереснее.
И за границей недофисташки только в одну сторону ходят, возврат только в грн, а с кэшбеком по кредитке таких фокусов нет.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 12:09

  Alfa_Bank написав:Andi_30, добрый день. Укажите в ЛС номер счета, посмотрю, что можно сделать.


У меня такая же ситуация.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 12:27

  Kevin написав:
  Alfa_Bank написав:Andi_30, добрый день. Укажите в ЛС номер счета, посмотрю, что можно сделать.


У меня такая же ситуация.

Kevin, добрый день. Ответила в ЛС.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 5439
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  #<1 ... 6592659365946595
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