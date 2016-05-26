Andi_30 написав:Если завтра проведут снятие налички и не дадут пополнить с проводкой завтра. Попадаю на 3,5 %
Жду ответа, представителя
Kevin, добрый день. Операция пополнения карты через МАБ (пополнение через "Пополнить") – с 17:00ч. 28.12.2018 до 10:00ч. 29.12.2018 - операция будет обработана 29.12.2018. В вашем случае, для распределения по счету, это должно быть пополнения с депозита/текущего счета до 10:00 29.12.2018.
Утром сделал пополнить с ощадного, проводка 03.01.19 Представитель, подвела. Банк создал ситуацию, что проводки снятия проходят сегодняшним днем, а пополнить клиент не может никак.
Даже читая форум и зная подводные камни, ты ничего не можешь сделать. Сегодня пополнение не проходит, вчера - нельзя, т.к. не прошло снятие налички. Банк снимет 500 грн комиссии, а ты можешь только наблюдать.
Andi_30 написав:Если завтра проведут снятие налички и не дадут пополнить с проводкой завтра. Попадаю на 3,5 %
Жду ответа, представителя
Kevin, добрый день. Операция пополнения карты через МАБ (пополнение через "Пополнить") – с 17:00ч. 28.12.2018 до 10:00ч. 29.12.2018 - операция будет обработана 29.12.2018. В вашем случае, для распределения по счету, это должно быть пополнения с депозита/текущего счета до 10:00 29.12.2018.
Утром сделал пополнить с ощадного, проводка 03.01.19 Представитель, подвела. Банк создал ситуацию, что проводки снятия проходят сегодняшним днем, а пополнить клиент не может никак.
Даже читая форум и зная подводные камни, ты ничего не можешь сделать. Сегодня пополнение не проходит, вчера - нельзя, т.к. не прошло снятие налички. Банк снимет 500 грн комиссии, а ты можешь только наблюдать.
Andi_30, добрый день. Укажите в ЛС номер счета, посмотрю, что можно сделать.
curiousobro написав:Я бы на ихнем месте эту кб программу зарулил в орешки, то есть начислять 2/3/5, но орехами.
Та ну нафиг эти ваши орешки. Кэшбек - происходит все-таки от слова "кэш", а не "мастурбация", коей по сути является все эти подбирания сумм, контроль "провелось-не провелось", прошло ли 3 дня после того как провелось и пр.
если не мелочиться то вполне годны эти орешки. накопилось около 100-150 грн на выход зашел в список трат которые можеш возместить и выбрал что захотел. как по мне удобно. да - если подгадывать что бы орешки не оставались на балансе и стараться выводить по 50 грн то мозгодрочительство еще то. но каждый сам выбирает как он хочет выводить. решил поюзать орехи пока процент увеличенный. дальше врядли буду юзать - кредитный вариант интереснее.
И за границей недофисташки только в одну сторону ходят, возврат только в грн, а с кэшбеком по кредитке таких фокусов нет.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.