Додано: Суб 29 гру, 2018 13:59

curiousobro написав: Случаи с 25 грн в суперах и 10 грн в кафе пожалуй единственные плюсы по сравнению с орехами.

Случаи с 25 грн в суперах и 10 грн в кафе пожалуй единственные плюсы по сравнению с орехами.

curiousobro написав: Подход "не читал, но осуждаю" мне, как практику, немного непонятен.

Ну нет там ничего сложного.

набил покупок в супере на 50 грн и ждёшь пока сможешь обналичить.



Вот и все "сложности"

Подход "не читал, но осуждаю" мне, как практику, немного непонятен.Ну нет там ничего сложного.набил покупок в супере на 50 грн и ждёшь пока сможешь обналичить.Вот и все "сложности"

curiousobro написав: Впрочем, пока вы игнорите, мы рубим 20% грязными на рошене. Это в принципе единственный резон был поработать с этой программой. Впрочем, пока вы игнорите, мы рубим 20% грязными на рошене. Это в принципе единственный резон был поработать с этой программой.

А главный плюс "кэшбека" в сравнении с "орешками", кроме 10 грн. в кафе, это все-таки то что что он идет живыми деньгами. Плюс тратить можно кредитные, а не свои (знаю что есть еще какие-то кредитки по которым тоже дают "орехи", но таковых не имею а специально открывать - смысла не вижу - поскольку кроме Максимки по остальным кредиткам условия мне не подходят).Я не писал, что "не читал". Я как раз и читал, и даже очень хорошо считал.Но в моем городе к счастью нету Рошена, и к сожалению харьковской бисквитки. А магазин местной конд.фабрики продает ужасно несьедобные канахветы, поэтому я и бесплатно не готов их брать. Так что не интересны мне эти 20%Опять таки пополнять свои пакетные карты (других кроме максимки у Аллы не имею) чтобы платить ними в "супере" - ради ради обычных не повышенных "орешков"? Скузи муа. Для этого платиновая сима - на ура. И в эксим-бонус - сразу видны суммы.Так я ж не против. Портите себе на здоровье зубы этими сладостями. Там еще и игрушки, вроде можно с тем же дисконтом покупать. Я же ни слова по поводу того, что раз отдельным "практикам" - "орешки" нравяться, то давайте их закроем. Мой пост был лишь о том, что не надо предлагать "орешками" заменять другие программы, которые есть по другим проодуктам. Пусть все остается как есть мухи (то есть "орешки") отдельно, на а котлеты отдельно.