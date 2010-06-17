Andi_30 написав:Если завтра проведут снятие налички и не дадут пополнить с проводкой завтра. Попадаю на 3,5 %
Жду ответа, представителя
Kevin, добрый день. Операция пополнения карты через МАБ (пополнение через "Пополнить") – с 17:00ч. 28.12.2018 до 10:00ч. 29.12.2018 - операция будет обработана 29.12.2018. В вашем случае, для распределения по счету, это должно быть пополнения с депозита/текущего счета до 10:00 29.12.2018.
Утром сделал пополнить с ощадного, проводка 03.01.19 Представитель, подвела. Банк создал ситуацию, что проводки снятия проходят сегодняшним днем, а пополнить клиент не может никак.
Даже читая форум и зная подводные камни, ты ничего не можешь сделать. Сегодня пополнение не проходит, вчера - нельзя, т.к. не прошло снятие налички. Банк снимет 500 грн комиссии, а ты можешь только наблюдать.
Andi_30 написав:Если завтра проведут снятие налички и не дадут пополнить с проводкой завтра. Попадаю на 3,5 %
Жду ответа, представителя
Kevin, добрый день. Операция пополнения карты через МАБ (пополнение через "Пополнить") – с 17:00ч. 28.12.2018 до 10:00ч. 29.12.2018 - операция будет обработана 29.12.2018. В вашем случае, для распределения по счету, это должно быть пополнения с депозита/текущего счета до 10:00 29.12.2018.
Утром сделал пополнить с ощадного, проводка 03.01.19 Представитель, подвела. Банк создал ситуацию, что проводки снятия проходят сегодняшним днем, а пополнить клиент не может никак.
Даже читая форум и зная подводные камни, ты ничего не можешь сделать. Сегодня пополнение не проходит, вчера - нельзя, т.к. не прошло снятие налички. Банк снимет 500 грн комиссии, а ты можешь только наблюдать.
Andi_30, добрый день. Укажите в ЛС номер счета, посмотрю, что можно сделать.
curiousobro написав:Я бы на ихнем месте эту кб программу зарулил в орешки, то есть начислять 2/3/5, но орехами.
Та ну нафиг эти ваши орешки. Кэшбек - происходит все-таки от слова "кэш", а не "мастурбация", коей по сути является все эти подбирания сумм, контроль "провелось-не провелось", прошло ли 3 дня после того как провелось и пр.
если не мелочиться то вполне годны эти орешки. накопилось около 100-150 грн на выход зашел в список трат которые можеш возместить и выбрал что захотел. как по мне удобно. да - если подгадывать что бы орешки не оставались на балансе и стараться выводить по 50 грн то мозгодрочительство еще то. но каждый сам выбирает как он хочет выводить. решил поюзать орехи пока процент увеличенный. дальше врядли буду юзать - кредитный вариант интереснее.
И за границей недофисташки только в одну сторону ходят, возврат только в грн, а с кэшбеком по кредитке таких фокусов нет.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Stringer написав:Просто снять нельзя, можно просто закрыть депозит ... только есть один важный нюанс - закрыть депозит можно только в рабочее время
В сервисах даже в рабочее время у моего "Немає доступних сервісів". Как же его закрыть через МАБ? В меню пополнить пакетную карту его тоже в перечне нет. Даже если дело в сумме, которая ровно 50к, всё же не ясно, как с него снимать или закрывать его. Поясните, плиз.
Кнопка закрыть должна быть в сервисах. Иначе никак. Может маб глючил. Когда открывали этот депозит?
curiousobro написав:Случаи с 25 грн в суперах и 10 грн в кафе пожалуй единственные плюсы по сравнению с орехами.
А главный плюс "кэшбека" в сравнении с "орешками", кроме 10 грн. в кафе, это все-таки то что что он идет живыми деньгами. Плюс тратить можно кредитные, а не свои (знаю что есть еще какие-то кредитки по которым тоже дают "орехи", но таковых не имею а специально открывать - смысла не вижу - поскольку кроме Максимки по остальным кредиткам условия мне не подходят).
curiousobro написав:Подход "не читал, но осуждаю" мне, как практику, немного непонятен. Ну нет там ничего сложного. набил покупок в супере на 50 грн и ждёшь пока сможешь обналичить.
Вот и все "сложности"
Я не писал, что "не читал". Я как раз и читал, и даже очень хорошо считал. Но в моем городе к счастью нету Рошена, и к сожалению харьковской бисквитки. А магазин местной конд.фабрики продает ужасно несьедобные канахветы, поэтому я и бесплатно не готов их брать. Так что не интересны мне эти 20% Опять таки пополнять свои пакетные карты (других кроме максимки у Аллы не имею) чтобы платить ними в "супере" - ради ради обычных не повышенных "орешков"? Скузи муа. Для этого платиновая сима - на ура. И в эксим-бонус - сразу видны суммы.
curiousobro написав:Впрочем, пока вы игнорите, мы рубим 20% грязными на рошене. Это в принципе единственный резон был поработать с этой программой.
Так я ж не против. Портите себе на здоровье зубы этими сладостями. Там еще и игрушки, вроде можно с тем же дисконтом покупать. Я же ни слова по поводу того, что раз отдельным "практикам" - "орешки" нравяться, то давайте их закроем. Мой пост был лишь о том, что не надо предлагать "орешками" заменять другие программы, которые есть по другим проодуктам. Пусть все остается как есть мухи (то есть "орешки") отдельно, на а котлеты отдельно.