|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 гру, 2018 14:21
Похоже что ку-ку, новый год начался
С депозита пополнение пакетной карты уже не работает? За 2 часа пока не дошло по крайней мере.
А есть еще какой-то способ пополнить пакетную карту, чтобы сегодня-завтра
можно было уже пользоваться и орешки собирать?:) p2p например из другого банка сработает? или будет комиссия за овер потом?
-
alik03
-
-
- Повідомлень: 358
- З нами з: 13.12.11
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 гру, 2018 14:25
alik03 написав:
Похоже что ку-ку, новый год начался
С депозита пополнение пакетной карты уже не работает? За 2 часа пока не дошло по крайней мере.
А есть еще какой-то способ пополнить пакетную карту, чтобы сегодня-завтра
можно было уже пользоваться и орешки собирать?:) p2p например из другого банка сработает? или будет комиссия за овер потом?
сработает
не будет
Востаннє редагувалось Stringer
в Суб 29 гру, 2018 14:26, всього редагувалось 1 раз.
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 8858
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 257 раз.
- Подякували: 1239 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 29 гру, 2018 14:26
alik03 написав:p2p например из другого банка сработает? или будет комиссия за овер потом?
Так. Р2р працює 24/7. Овер буде, але без комісу.
-
stryzhko
-
-
- Повідомлень: 492
- З нами з: 04.10.16
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 гру, 2018 14:34
Flamingo написав:
...
Время нас рассудит, осталось всего-то месяц подождать
Просто вы, повторюсь, как теоретик, не видели работу орешков с кредиткой.
А я,как практик,немного видел
И орехи начисляли. И рассрочку давали. Орехи мгновенно после достижения 50 грн выводились живыми деньгами на пакетную карту. Норку уже прикрыли, но сам процесс мне понравился, поэтому и написал
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 1579
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 198 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 29 гру, 2018 14:45
Alfa_Bank
Будь ласка дайте пояснення на оце питання
.
Також прошу пояснити можливість комбінувати депозитні акції з оцього питання
. Мова йде не про кеш'ю, а лише про депозити.
І які мої наступні дії після отримання картки Максимум для зміну тарифу на ЕКО?
Дуже дякую наперед. Вітаю зі святами!
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 1199
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 гру, 2018 15:31
kreuz написав:Alfa_Bank
Будь ласка дайте пояснення на оце питання
.
Також прошу пояснити можливість комбінувати депозитні акції з оцього питання
. Мова йде не про кеш'ю, а лише про депозити.
І які мої наступні дії після отримання картки Максимум для зміну тарифу на ЕКО?
Дуже дякую наперед. Вітаю зі святами!
kreuz, доброго дня. Питання потребує додаткового аналізу. Повідомлю після уточнення. З приводу комбінування, прошу вас пояснити, що ви маєте на увазі, так я це дві зовсім різні акції. Для зміни тарифу, після підписання документів та активації картки, зерніться до контакт-центру банку для подачі відповідної заявки. Щиро вітаю зі святами
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 5440
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 430 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|11202
|1630075
|
Суб 29 гру, 2018 15:42
melkh
|
|33388
|4112123
|
Суб 29 гру, 2018 14:41
BBC
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|5686
|1339104
|
|