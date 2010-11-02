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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6593659465956596

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 943
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
197
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
156
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 943
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 14:21

Похоже что ку-ку, новый год начался :)
С депозита пополнение пакетной карты уже не работает? За 2 часа пока не дошло по крайней мере.
А есть еще какой-то способ пополнить пакетную карту, чтобы сегодня-завтра
можно было уже пользоваться и орешки собирать?:) p2p например из другого банка сработает? или будет комиссия за овер потом?
alik03
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 14:25

  alik03 написав:Похоже что ку-ку, новый год начался :)
С депозита пополнение пакетной карты уже не работает? За 2 часа пока не дошло по крайней мере.
А есть еще какой-то способ пополнить пакетную карту, чтобы сегодня-завтра
можно было уже пользоваться и орешки собирать?:) p2p например из другого банка сработает? или будет комиссия за овер потом?

сработает
не будет
Востаннє редагувалось Stringer в Суб 29 гру, 2018 14:26, всього редагувалось 1 раз.
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 14:26

Re: Альфа-Банк

alik03 написав:p2p например из другого банка сработает? или будет комиссия за овер потом?

Так. Р2р працює 24/7. Овер буде, але без комісу.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 14:34

  Flamingo написав:...

Время нас рассудит, осталось всего-то месяц подождать

Просто вы, повторюсь, как теоретик, не видели работу орешков с кредиткой.
А я,как практик,немного видел :)

И орехи начисляли. И рассрочку давали. Орехи мгновенно после достижения 50 грн выводились живыми деньгами на пакетную карту. Норку уже прикрыли, но сам процесс мне понравился, поэтому и написал :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 14:45

Alfa_Bank
Будь ласка дайте пояснення на оце питання.

Також прошу пояснити можливість комбінувати депозитні акції з оцього питання. Мова йде не про кеш'ю, а лише про депозити.

І які мої наступні дії після отримання картки Максимум для зміну тарифу на ЕКО?

Дуже дякую наперед. Вітаю зі святами!
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 15:31

  kreuz написав:Alfa_Bank
Будь ласка дайте пояснення на оце питання.

Також прошу пояснити можливість комбінувати депозитні акції з оцього питання. Мова йде не про кеш'ю, а лише про депозити.

І які мої наступні дії після отримання картки Максимум для зміну тарифу на ЕКО?

Дуже дякую наперед. Вітаю зі святами!


kreuz, доброго дня. Питання потребує додаткового аналізу. Повідомлю після уточнення. З приводу комбінування, прошу вас пояснити, що ви маєте на увазі, так я це дві зовсім різні акції. Для зміни тарифу, після підписання документів та активації картки, зерніться до контакт-центру банку для подачі відповідної заявки. Щиро вітаю зі святами :D
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 16:05

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:Время нас рассудит, осталось всего-то месяц подождать

Извините, а что будет через месяц? Или Вы имеете в виду, что могут кэшбек закрыть? ИМХО то что ехо только на чуть-чуть пролонгировали - это уже было. просто годовые планы не просчитали и не утвердили на год. В мою бытность работы в банке было даже такое, что до начала года не утвердили смету и мы два первых месяца бумагу, канцелярку и пр. дребедень за свои покупали, пока не провели закупки.
Но в чем Вы правы - все меняется. Вы вот выодили орешки как-то хитро. Но лавочку прикрыли. Я еще полтора месяца назад юзал Симу не задумываясь где платить, а сейчас вот комуналь картой другого банка, на Укрпочте - картой третьего и т.д.
Но лично для меня, чтобы "орешки" меня заинтересовали надо чтобы за все покупки получалось хотя бы 4% чистыми. Это если кредитными. Если "своими" то 5%. Иначе не АнтиресТно :).
А там посмотрим - всякое может случится. Не приведи господь, но может придем и к тому что и моня с 1% грязными будут за счастье :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 16:34

банк теряет реальные бабки из-за жлобства! :!:

сейчас акции разные в Китае и в США, можно купить покупки на 200к$. Вместо того чтобы сделать пополняшку, то открытие будет только 3 числа!

Предлагаю переименовать Альфа банк в БРСМ банк :)
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 17:05

  archvile написав:
  Aps написав:Что то кэшбэк по кредиткам только на месяц продлили


А откуда такая информация, можете поделиться?



Лучше поздно чем никогда :)
https://alfabank.ua/upload/living_for_tomorrow_12.2018.pdf
Aps
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