Додано: Суб 29 гру, 2018 16:05

curiousobro написав: Время нас рассудит, осталось всего-то месяц подождать Время нас рассудит, осталось всего-то месяц подождать

Извините, а что будет через месяц? Или Вы имеете в виду, что могут кэшбек закрыть? ИМХО то что ехо только на чуть-чуть пролонгировали - это уже было. просто годовые планы не просчитали и не утвердили на год. В мою бытность работы в банке было даже такое, что до начала года не утвердили смету и мы два первых месяца бумагу, канцелярку и пр. дребедень за свои покупали, пока не провели закупки.Но в чем Вы правы - все меняется. Вы вот выодили орешки как-то хитро. Но лавочку прикрыли. Я еще полтора месяца назад юзал Симу не задумываясь где платить, а сейчас вот комуналь картой другого банка, на Укрпочте - картой третьего и т.д.Но лично для меня, чтобы "орешки" меня заинтересовали надо чтобы за все покупки получалось хотя бы 4% чистыми. Это если кредитными. Если "своими" то 5%. Иначе не АнтиресТноА там посмотрим - всякое может случится. Не приведи господь, но может придем и к тому что и моня с 1% грязными будут за счастье