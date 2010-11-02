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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 гру, 2018 19:31
Re: Альфа-Банк
Отсутствие возможности пополнения карт с депозита с 29.12.2018 г. до 02.01.2019 г. - это самая настоящая глупость руководства банка. Снятие с депозита и пополнение депозита со свободным движением средств должно быть доступно в любое время суток и 365 (366) дней в году.
Додано: Суб 29 гру, 2018 20:08
в Альфе 24/7 - это если деньги доступны хотя бы 7 часов в сутки...
ну а если вам надо 365 (366), то вы явно банком ошиблись...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Суб 29 гру, 2018 20:13
Re: Альфа-Банк
Не по теме, но вдруг меня кто-то проконсультирует?
Банки продают валюты до 150 тысяч в день в гривневом эквиваленте без предоставления "документов".
Я хочу купить больше. Деньги белые, какие документы нужны - предоставлю. Только вот почему-то никто - ни КЦ, ни персональный менеджер совершенно не в курсе, что же это за документы и что я должен проделать, чтобы купить больше.
Кто-то некомпетентен или на самом деле не существует способа легально купить больше валюты?
Додано: Суб 29 гру, 2018 20:19
Альфа-Банк Україна приготував новорічний подарунок для всіх, хто бажає примножити свої заощадження, – щедрий депозит зі ставкою до 21% річних у гривні.
Оформив гривневий вклад зі зростаючою ставкою у період з 27 листопада 2018 року по 31 січня 2019 року, клієнт отримує щомісячне зростання річних до 21%. Такі умови депозитної програми діють на вклади терміном на три місяці.
Щедрий депозит дає власнику максимальну прибутковість і гнучкі умови збереження коштів. Мінімальна сума вкладу становить всього 5000 грн, а якщо є бажання, клієнт може забрати вклад після закінчення кожного місяця без втрати відсотків, нарахованих за кожний повний місяць обслуговування депозиту.
Оформити депозит зі зростаючою ставкою можна в будь-якому відділенні Альфа-Банку Україна, на сайті банку або через інтернет-банкінг My Alfa-Bank.
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Оформив даний вклад; перший період закінчується 3 січня;
Як відбувається пролонгація чи потрібна участь вкладника?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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