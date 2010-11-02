RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6595659665976598

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 944
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
156
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 944
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 11:50

  Ukrainian написав:Альфа-Банк Україна приготував новорічний подарунок для всіх, хто бажає примножити свої заощадження, – щедрий депозит зі ставкою до 21% річних у гривні.

Оформив гривневий вклад зі зростаючою ставкою у період з 27 листопада 2018 року по 31 січня 2019 року, клієнт отримує щомісячне зростання річних до 21%. Такі умови депозитної програми діють на вклади терміном на три місяці.

Щедрий депозит дає власнику максимальну прибутковість і гнучкі умови збереження коштів. Мінімальна сума вкладу становить всього 5000 грн, а якщо є бажання, клієнт може забрати вклад після закінчення кожного місяця без втрати відсотків, нарахованих за кожний повний місяць обслуговування депозиту.

Оформити депозит зі зростаючою ставкою можна в будь-якому відділенні Альфа-Банку Україна, на сайті банку або через інтернет-банкінг My Alfa-Bank.
@@@@
Оформив даний вклад; перший період закінчується 3 січня;
Як відбувається пролонгація чи потрібна участь вкладника?

Який там прОцент?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27104
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1374 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 12:03

  diagnostika написав:Больше 15 лет был клиентом банка. Но в последнее время мелкое жульничество стало просто отвратительным. Сегодня удивили сразу несколькими "нюансами":
1) деньги с моего счета в Альфе списали, но на карту не карту не зачислили;
2) деньги с карты другого банка, переведенные на карту Альфы, списаны там и числят по "минусу" (!) в выписке по карте Альфы;
3) сняли при этом еще и плату за обслуживание, которую не должны были снимать.

В общем целый набор ур**.
И как-то все кучно пошло в последнее время.
По окончании депозитов буду прощаться.
И другим связываться не советую, банк деградировал


1) банк писал что будет куча ограничений по работе функционала
2) есть такой прикол у аллы. небось в мобайле смотрите выписку? :mrgreen: (зайдите в хистори операций - там оно с плюсом)
3) ну не знание механизма снятия абонки еще не значит что ее не должны были снимать.

ЗЫ
а в общем поддерживаю - у аллы или ты платиш всю мзду которую она хочет или как киборг должен все капканы держать в голове и просчитывать на три хода вперед.
mephala
 
Повідомлень: 3924
З нами з: 07.04.14
Подякував: 39 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6595659665976598
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: clk, jay2004, zoawlhxc і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3339, 3340, 3341
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33408 4113279
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 гру, 2018 12:12
clientage
Банк Глобус 1 ... 428, 429, 430
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4292 588319
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 гру, 2018 09:52
clk
А-Банк 1 ... 1119, 1120, 1121
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11205 1630932
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 гру, 2018 09:43
KIM30

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.