Ukrainian написав:Альфа-Банк Україна приготував новорічний подарунок для всіх, хто бажає примножити свої заощадження, – щедрий депозит зі ставкою до 21% річних у гривні.
Оформив гривневий вклад зі зростаючою ставкою у період з 27 листопада 2018 року по 31 січня 2019 року, клієнт отримує щомісячне зростання річних до 21%. Такі умови депозитної програми діють на вклади терміном на три місяці.
Щедрий депозит дає власнику максимальну прибутковість і гнучкі умови збереження коштів. Мінімальна сума вкладу становить всього 5000 грн, а якщо є бажання, клієнт може забрати вклад після закінчення кожного місяця без втрати відсотків, нарахованих за кожний повний місяць обслуговування депозиту.
Оформити депозит зі зростаючою ставкою можна в будь-якому відділенні Альфа-Банку Україна, на сайті банку або через інтернет-банкінг My Alfa-Bank. @@@@ Оформив даний вклад; перший період закінчується 3 січня; Як відбувається пролонгація чи потрібна участь вкладника?
Який там прОцент?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
diagnostika написав:Больше 15 лет был клиентом банка. Но в последнее время мелкое жульничество стало просто отвратительным. Сегодня удивили сразу несколькими "нюансами": 1) деньги с моего счета в Альфе списали, но на карту не карту не зачислили; 2) деньги с карты другого банка, переведенные на карту Альфы, списаны там и числят по "минусу" (!) в выписке по карте Альфы; 3) сняли при этом еще и плату за обслуживание, которую не должны были снимать.
В общем целый набор ур**. И как-то все кучно пошло в последнее время. По окончании депозитов буду прощаться. И другим связываться не советую, банк деградировал
1) банк писал что будет куча ограничений по работе функционала 2) есть такой прикол у аллы. небось в мобайле смотрите выписку? (зайдите в хистори операций - там оно с плюсом) 3) ну не знание механизма снятия абонки еще не значит что ее не должны были снимать.
ЗЫ а в общем поддерживаю - у аллы или ты платиш всю мзду которую она хочет или как киборг должен все капканы держать в голове и просчитывать на три хода вперед.