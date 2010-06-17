diagnostika написав:Больше 15 лет был клиентом банка. Но в последнее время мелкое жульничество стало просто отвратительным. Сегодня удивили сразу несколькими "нюансами": 1) деньги с моего счета в Альфе списали, но на карту не карту не зачислили; 2) деньги с карты другого банка, переведенные на карту Альфы, списаны там и числят по "минусу" (!) в выписке по карте Альфы; 3) сняли при этом еще и плату за обслуживание, которую не должны были снимать.
В общем целый набор ур**. И как-то все кучно пошло в последнее время. По окончании депозитов буду прощаться. И другим связываться не советую, банк деградировал
1) банк писал что будет куча ограничений по работе функционала 2) есть такой прикол у аллы. небось в мобайле смотрите выписку? (зайдите в хистори операций - там оно с плюсом) 3) ну не знание механизма снятия абонки еще не значит что ее не должны были снимать.
ЗЫ а в общем поддерживаю - у аллы или ты платиш всю мзду которую она хочет или как киборг должен все капканы держать в голове и просчитывать на три хода вперед.
diagnostika написав:Больше 15 лет был клиентом банка. Но в последнее время мелкое жульничество стало просто отвратительным. Сегодня удивили сразу несколькими "нюансами": 1) деньги с моего счета в Альфе списали, но на карту не карту не зачислили; 2) деньги с карты другого банка, переведенные на карту Альфы, списаны там и числят по "минусу" (!) в выписке по карте Альфы; 3) сняли при этом еще и плату за обслуживание, которую не должны были снимать.
В общем целый набор ур**. И как-то все кучно пошло в последнее время. По окончании депозитов буду прощаться. И другим связываться не советую, банк деградировал
1) банк писал что будет куча ограничений по работе функционала 2) есть такой прикол у аллы. небось в мобайле смотрите выписку? (зайдите в хистори операций - там оно с плюсом) 3) ну не знание механизма снятия абонки еще не значит что ее не должны были снимать.
ЗЫ а в общем поддерживаю - у аллы или ты платиш всю мзду которую она хочет или как киборг должен все капканы держать в голове и просчитывать на три хода вперед.
Да ладно, в прошлом году тоже поменяли условия работы своей системы за час до длинных выходных и, уверен, что тысячи клиентов попали на абонку. И много прочих мелочей, типа тех.овер опять же из-за особенностей расчетной системы банка, о которой никто не знает и т.д. Посмотрите, сколько раз представитель извиняется и просит подождать на ответ из бек-офиса субъективного мнения специалиста. Регламент общий для всех и должен быть логичен и ясен всем, и выложен в общий доступ.
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Haza написав:Alfa_Bank Чому у грудні по одному з пакетів сам включився Альфа-чек, зняли кошти за послугу і ще й загнали рахунок у мінус? Я його вимкнув у жовтні. Нову карту не отримував. Подарунок "під ялиночку"?
Таких подарунків багато, але під новий рік їх кількість збільшується з розрахунком на те, що ніхто після всіх вихідних не згадає про такий неприємний випадок.
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Haza написав:Son of Sun Штрафи нарахують у випадку не погашення заборгованості? Бо по факту доказів відключення чека в мене немає
Якщо по кредитці мінус виник, де є абон.плата за мінус на кінець місяця, то, звичайно, ще сплатите і її.
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Haza написав:Alfa_Bank Чому у грудні по одному з пакетів сам включився Альфа-чек, зняли кошти за послугу і ще й загнали рахунок у мінус? Я його вимкнув у жовтні. Нову карту не отримував. Подарунок "під ялиночку"?
пишите офпреду в личку. были случаи что откатывали начисление если действительно глюк.