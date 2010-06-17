Додано: Нед 30 гру, 2018 12:03

diagnostika написав: Больше 15 лет был клиентом банка. Но в последнее время мелкое жульничество стало просто отвратительным. Сегодня удивили сразу несколькими "нюансами":

1) деньги с моего счета в Альфе списали, но на карту не карту не зачислили;

2) деньги с карты другого банка, переведенные на карту Альфы, списаны там и числят по "минусу" (!) в выписке по карте Альфы;

3) сняли при этом еще и плату за обслуживание, которую не должны были снимать.



В общем целый набор ур**.

И как-то все кучно пошло в последнее время.

По окончании депозитов буду прощаться.

И другим связываться не советую, банк деградировал Больше 15 лет был клиентом банка. Но в последнее время мелкое жульничество стало просто отвратительным. Сегодня удивили сразу несколькими "нюансами":1) деньги с моего счета в Альфе списали, но на карту не карту не зачислили;2) деньги с карты другого банка, переведенные на карту Альфы, списаны там и числят по "минусу" (!) в выписке по карте Альфы;3) сняли при этом еще и плату за обслуживание, которую не должны были снимать.В общем целый набор ур**.И как-то все кучно пошло в последнее время.По окончании депозитов буду прощаться.И другим связываться не советую, банк деградировал

1) банк писал что будет куча ограничений по работе функционала2) есть такой прикол у аллы. небось в мобайле смотрите выписку?(зайдите в хистори операций - там оно с плюсом)3) ну не знание механизма снятия абонки еще не значит что ее не должны были снимать.ЗЫа в общем поддерживаю - у аллы или ты платиш всю мзду которую она хочет или как киборг должен все капканы держать в голове и просчитывать на три хода вперед.