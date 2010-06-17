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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6596659765986599>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 944
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
156
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 944
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 12:03

  diagnostika написав:Больше 15 лет был клиентом банка. Но в последнее время мелкое жульничество стало просто отвратительным. Сегодня удивили сразу несколькими "нюансами":
1) деньги с моего счета в Альфе списали, но на карту не карту не зачислили;
2) деньги с карты другого банка, переведенные на карту Альфы, списаны там и числят по "минусу" (!) в выписке по карте Альфы;
3) сняли при этом еще и плату за обслуживание, которую не должны были снимать.

В общем целый набор ур**.
И как-то все кучно пошло в последнее время.
По окончании депозитов буду прощаться.
И другим связываться не советую, банк деградировал


1) банк писал что будет куча ограничений по работе функционала
2) есть такой прикол у аллы. небось в мобайле смотрите выписку? :mrgreen: (зайдите в хистори операций - там оно с плюсом)
3) ну не знание механизма снятия абонки еще не значит что ее не должны были снимать.

ЗЫ
а в общем поддерживаю - у аллы или ты платиш всю мзду которую она хочет или как киборг должен все капканы держать в голове и просчитывать на три хода вперед.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 12:57

  mephala написав:
  diagnostika написав:Больше 15 лет был клиентом банка. Но в последнее время мелкое жульничество стало просто отвратительным. Сегодня удивили сразу несколькими "нюансами":
1) деньги с моего счета в Альфе списали, но на карту не карту не зачислили;
2) деньги с карты другого банка, переведенные на карту Альфы, списаны там и числят по "минусу" (!) в выписке по карте Альфы;
3) сняли при этом еще и плату за обслуживание, которую не должны были снимать.

В общем целый набор ур**.
И как-то все кучно пошло в последнее время.
По окончании депозитов буду прощаться.
И другим связываться не советую, банк деградировал


1) банк писал что будет куча ограничений по работе функционала
2) есть такой прикол у аллы. небось в мобайле смотрите выписку? :mrgreen: (зайдите в хистори операций - там оно с плюсом)
3) ну не знание механизма снятия абонки еще не значит что ее не должны были снимать.

ЗЫ
а в общем поддерживаю - у аллы или ты платиш всю мзду которую она хочет или как киборг должен все капканы держать в голове и просчитывать на три хода вперед.

Да ладно, в прошлом году тоже поменяли условия работы своей системы за час до длинных выходных и, уверен, что тысячи клиентов попали на абонку.
И много прочих мелочей, типа тех.овер опять же из-за особенностей расчетной системы банка, о которой никто не знает и т.д.
Посмотрите, сколько раз представитель извиняется и просит подождать на ответ из бек-офиса субъективного мнения специалиста. Регламент общий для всех и должен быть логичен и ясен всем, и выложен в общий доступ.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 13:03

Alfa_Bank
Чому у грудні по одному з пакетів сам включився Альфа-чек, зняли кошти за послугу і ще й загнали рахунок у мінус? Я його вимкнув у жовтні. Нову карту не отримував. Подарунок "під ялиночку"?
Haza
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 13:05

  Haza написав:Alfa_Bank
Чому у грудні по одному з пакетів сам включився Альфа-чек, зняли кошти за послугу і ще й загнали рахунок у мінус? Я його вимкнув у жовтні. Нову карту не отримував. Подарунок "під ялиночку"?

Таких подарунків багато, але під новий рік їх кількість збільшується з розрахунком на те, що ніхто після всіх вихідних не згадає про такий неприємний випадок.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 13:16

Son of Sun
Штрафи нарахують у випадку не погашення заборгованості? Бо по факту доказів відключення чека в мене немає
Haza
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 14:17

  Haza написав:Son of Sun
Штрафи нарахують у випадку не погашення заборгованості? Бо по факту доказів відключення чека в мене немає

Якщо по кредитці мінус виник, де є абон.плата за мінус на кінець місяця, то, звичайно, ще сплатите і її.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 14:52

  Haza написав:Alfa_Bank
Чому у грудні по одному з пакетів сам включився Альфа-чек, зняли кошти за послугу і ще й загнали рахунок у мінус? Я його вимкнув у жовтні. Нову карту не отримував. Подарунок "під ялиночку"?

пишите офпреду в личку. были случаи что откатывали начисление если действительно глюк.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 15:51

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:2) есть такой прикол у аллы. небось в мобайле смотрите выписку? :mrgreen: (зайдите в хистори операций - там оно с плюсом)


Не, оно и с сайта тоже с минусом пока в блокировке :)
Например вот так

30.12.2018 блокування Payment - CARD2CARD UA ALFACC, KIEV, UA, MCC 6536 - 1 000,00

Но какая разница)) скорей всего после списания в выписках будет все корректно.
alik03
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 16:18

Re: Альфа-Банк

Окрім цього, НБУ вказав, що ще 6 банків повинні ліквідувати в сумі 6,5 млрд грн нестачі завдяки планам реструктуризації до 31 грудня 2019 року. Серед них «Кредит-Дніпро» – 2,078 млрд грн, «Ощадбанк» – 1,588 млрд грн, «Альфа-Банк» – 1,051 млрд грн, «Банк інвестицій та заощаджень» – 1,046 млрд. грн., «Промінвестбанк», підконтрольний російському держбанку ВЕБ, – 599 млн грн та банк «Південний» – 169 млн г
=========================
не ожидал увидеть альфу в такой компании.
Бекас
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 16:33

  Бекас написав:Окрім цього, НБУ вказав, що ще 6 банків повинні ліквідувати в сумі 6,5 млрд грн нестачі завдяки планам реструктуризації до 31 грудня 2019 року. Серед них «Кредит-Дніпро» – 2,078 млрд грн, «Ощадбанк» – 1,588 млрд грн, «Альфа-Банк» – 1,051 млрд грн, «Банк інвестицій та заощаджень» – 1,046 млрд. грн., «Промінвестбанк», підконтрольний російському держбанку ВЕБ, – 599 млн грн та банк «Південний» – 169 млн г
=========================
не ожидал увидеть альфу в такой компании.

Для Альфи це дрібниці.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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