RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6596659765986599

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 944
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
156
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 944
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 17:41

  Квесторе_поверніться написав:
  Ukrainian написав:Альфа-Банк Україна приготував новорічний подарунок для всіх, хто бажає примножити свої заощадження, – щедрий депозит зі ставкою до 21% річних у гривні.

Оформив гривневий вклад зі зростаючою ставкою у період з 27 листопада 2018 року по 31 січня 2019 року, клієнт отримує щомісячне зростання річних до 21%. Такі умови депозитної програми діють на вклади терміном на три місяці.

Щедрий депозит дає власнику максимальну прибутковість і гнучкі умови збереження коштів. Мінімальна сума вкладу становить всього 5000 грн, а якщо є бажання, клієнт може забрати вклад після закінчення кожного місяця без втрати відсотків, нарахованих за кожний повний місяць обслуговування депозиту.

Оформити депозит зі зростаючою ставкою можна в будь-якому відділенні Альфа-Банку Україна, на сайті банку або через інтернет-банкінг My Alfa-Bank.
@@@@
Оформив даний вклад; перший період закінчується 3 січня;
Як відбувається пролонгація чи потрібна участь вкладника?

Який там прОцент?

12% потім 16% і Останій місяць 21%
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7427
З нами з: 18.06.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 538 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 17:44

Re: Альфа-Банк

  Ukrainian написав:12% потім 16% і Останій місяць 21%

В Акорда зараз 18% на 3 місяці чесні а не 16%...не агітую...лише інформую.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27131
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1375 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 17:47

  Квесторе_поверніться написав:
  Ukrainian написав:12% потім 16% і Останій місяць 21%

В Акорда зараз 18% на 3 місяці чесні а не 16%...не агітую...лише інформую.

Не суттєво
На 99% в валюті
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7427
З нами з: 18.06.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 538 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 17:52

Re: Альфа-Банк

  Ukrainian написав:Не суттєво
На 99% в валюті

Тільки час покаже чи правильне це рішення.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27131
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1375 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 18:51

Re: Альфа-Банк

  Ukrainian написав:На 99% в валюті


виглядає як усі яйця в одній корзинці
а як же правило диверсифікації?
корзина валют - грн дол єур (як самий базовий мінімум)
% вже можна думати, звісно що валюти має бути 50+
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3808
З нами з: 01.06.14
Подякував: 179 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6596659765986599
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, gonzo, melkh, sergio_bender і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3341, 3342, 3343
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33420 4114117
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 гру, 2018 19:01
vitaliian
Місто Банк 1 ... 34, 35, 36
Модератор » Чет 17 чер, 2010 14:16
354 89247
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 гру, 2018 18:19
Квесторе_поверніться
Банк Глобус 1 ... 428, 429, 430
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4294 588607
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 гру, 2018 18:16
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (140)
30.12.2018 19:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.