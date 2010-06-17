Ukrainian написав:Альфа-Банк Україна приготував новорічний подарунок для всіх, хто бажає примножити свої заощадження, – щедрий депозит зі ставкою до 21% річних у гривні.
Оформив гривневий вклад зі зростаючою ставкою у період з 27 листопада 2018 року по 31 січня 2019 року, клієнт отримує щомісячне зростання річних до 21%. Такі умови депозитної програми діють на вклади терміном на три місяці.
Щедрий депозит дає власнику максимальну прибутковість і гнучкі умови збереження коштів. Мінімальна сума вкладу становить всього 5000 грн, а якщо є бажання, клієнт може забрати вклад після закінчення кожного місяця без втрати відсотків, нарахованих за кожний повний місяць обслуговування депозиту.
Оформити депозит зі зростаючою ставкою можна в будь-якому відділенні Альфа-Банку Україна, на сайті банку або через інтернет-банкінг My Alfa-Bank. @@@@ Оформив даний вклад; перший період закінчується 3 січня; Як відбувається пролонгація чи потрібна участь вкладника?
Який там прОцент?
12% потім 16% і Останій місяць 21%
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian написав:12% потім 16% і Останій місяць 21%
В Акорда зараз 18% на 3 місяці чесні а не 16%...не агітую...лише інформую.
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