Ukrainian написав:Альфа-Банк Україна приготував новорічний подарунок для всіх, хто бажає примножити свої заощадження, – щедрий депозит зі ставкою до 21% річних у гривні.
Оформив гривневий вклад зі зростаючою ставкою у період з 27 листопада 2018 року по 31 січня 2019 року, клієнт отримує щомісячне зростання річних до 21%. Такі умови депозитної програми діють на вклади терміном на три місяці.
Щедрий депозит дає власнику максимальну прибутковість і гнучкі умови збереження коштів. Мінімальна сума вкладу становить всього 5000 грн, а якщо є бажання, клієнт може забрати вклад після закінчення кожного місяця без втрати відсотків, нарахованих за кожний повний місяць обслуговування депозиту.
Оформити депозит зі зростаючою ставкою можна в будь-якому відділенні Альфа-Банку Україна, на сайті банку або через інтернет-банкінг My Alfa-Bank. @@@@ Оформив даний вклад; перший період закінчується 3 січня; Як відбувається пролонгація чи потрібна участь вкладника?
Який там прОцент?
12% потім 16% і Останій місяць 21%
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian написав:12% потім 16% і Останій місяць 21%
В Акорда зараз 18% на 3 місяці чесні а не 16%...не агітую...лише інформую.
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Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Бекас написав:Окрім цього, НБУ вказав, що ще 6 банків повинні ліквідувати в сумі 6,5 млрд грн нестачі завдяки планам реструктуризації до 31 грудня 2019 року. Серед них «Кредит-Дніпро» – 2,078 млрд грн, «Ощадбанк» – 1,588 млрд грн, «Альфа-Банк» – 1,051 млрд грн, «Банк інвестицій та заощаджень» – 1,046 млрд. грн., «Промінвестбанк», підконтрольний російському держбанку ВЕБ, – 599 млн грн та банк «Південний» – 169 млн г ========================= не ожидал увидеть альфу в такой компании.
Для Альфи це дрібниці.
да ладно,чего ж депозиты загнали выше рыночных,сравнялись с госом укрэксимом у которого минус 10 ярдов или может мега ,которая готова давать 18%,хотя сами ещё на 600 лямов по статистике неукомплектованы
sens написав:где , кроме МАБ ( там по-прежнему светит в реквизитах 2625 ) , есть правильные реквизиты для пополнения карточки в рамках пакета в национальной валюте ?
так на 2620хх еще не перешли, эт у них ток в планах до конца января так же как и 3Д-сек для Мастера
И сам номер картсчета виден на гл. странице в МАБе или в подстрочнике в апликуХе
С Новым Годом!
алла перешла на 2620 еще в ноябре и новые номера счетов уже есть - тока пока их не светят клиентам. Например, в налоговую по ФОПам уже горят новые 2620 вместо старых 2625 счетов физиков - то что 2620 - это комфорты, кредитки и т.п. старые физик-счета.
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