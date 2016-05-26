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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6597659865996600>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 944
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
156
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 944
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 17:41

  Квесторе_поверніться написав:
  Ukrainian написав:Альфа-Банк Україна приготував новорічний подарунок для всіх, хто бажає примножити свої заощадження, – щедрий депозит зі ставкою до 21% річних у гривні.

Оформив гривневий вклад зі зростаючою ставкою у період з 27 листопада 2018 року по 31 січня 2019 року, клієнт отримує щомісячне зростання річних до 21%. Такі умови депозитної програми діють на вклади терміном на три місяці.

Щедрий депозит дає власнику максимальну прибутковість і гнучкі умови збереження коштів. Мінімальна сума вкладу становить всього 5000 грн, а якщо є бажання, клієнт може забрати вклад після закінчення кожного місяця без втрати відсотків, нарахованих за кожний повний місяць обслуговування депозиту.

Оформити депозит зі зростаючою ставкою можна в будь-якому відділенні Альфа-Банку Україна, на сайті банку або через інтернет-банкінг My Alfa-Bank.
@@@@
Оформив даний вклад; перший період закінчується 3 січня;
Як відбувається пролонгація чи потрібна участь вкладника?

Який там прОцент?

12% потім 16% і Останій місяць 21%
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 17:44

Re: Альфа-Банк

  Ukrainian написав:12% потім 16% і Останій місяць 21%

В Акорда зараз 18% на 3 місяці чесні а не 16%...не агітую...лише інформую.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 17:47

  Квесторе_поверніться написав:
  Ukrainian написав:12% потім 16% і Останій місяць 21%

В Акорда зараз 18% на 3 місяці чесні а не 16%...не агітую...лише інформую.

Не суттєво
На 99% в валюті
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 17:52

Re: Альфа-Банк

  Ukrainian написав:Не суттєво
На 99% в валюті

Тільки час покаже чи правильне це рішення.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 18:51

Re: Альфа-Банк

  Ukrainian написав:На 99% в валюті


виглядає як усі яйця в одній корзинці
а як же правило диверсифікації?
корзина валют - грн дол єур (як самий базовий мінімум)
% вже можна думати, звісно що валюти має бути 50+
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 08:15

  Квесторе_поверніться написав:
  Бекас написав:Окрім цього, НБУ вказав, що ще 6 банків повинні ліквідувати в сумі 6,5 млрд грн нестачі завдяки планам реструктуризації до 31 грудня 2019 року. Серед них «Кредит-Дніпро» – 2,078 млрд грн, «Ощадбанк» – 1,588 млрд грн, «Альфа-Банк» – 1,051 млрд грн, «Банк інвестицій та заощаджень» – 1,046 млрд. грн., «Промінвестбанк», підконтрольний російському держбанку ВЕБ, – 599 млн грн та банк «Південний» – 169 млн г
=========================
не ожидал увидеть альфу в такой компании.

Для Альфи це дрібниці.
да ладно,чего ж депозиты загнали выше рыночных,сравнялись с госом укрэксимом у которого минус 10 ярдов или может мега ,которая готова давать 18%,хотя сами ещё на 600 лямов по статистике неукомплектованы
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 09:38

реквизиты для СЕП

где , кроме МАБ ( там по-прежнему светит в реквизитах 2625 ) , есть правильные реквизиты для пополнения карточки в рамках пакета в национальной валюте ?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 10:11

  sens написав:где , кроме МАБ ( там по-прежнему светит в реквизитах 2625 ) , есть правильные реквизиты для пополнения карточки в рамках пакета в национальной валюте ?

так на 2620хх еще не перешли, эт у них ток в планах до конца января
так же как и 3Д-сек для Мастера :)

И сам номер картсчета виден на гл. странице в МАБе или в подстрочнике в апликуХе

С Новым Годом!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 11:57

  clientage написав:
  sens написав:где , кроме МАБ ( там по-прежнему светит в реквизитах 2625 ) , есть правильные реквизиты для пополнения карточки в рамках пакета в национальной валюте ?

так на 2620хх еще не перешли, эт у них ток в планах до конца января
так же как и 3Д-сек для Мастера :)

И сам номер картсчета виден на гл. странице в МАБе или в подстрочнике в апликуХе

С Новым Годом!


алла перешла на 2620 еще в ноябре и новые номера счетов уже есть - тока пока их не светят клиентам. Например, в налоговую по ФОПам уже горят новые 2620 вместо старых 2625 счетов физиков - то что 2620 - это комфорты, кредитки и т.п. старые физик-счета.

Зображення
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 12:17

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:тока пока их не светят клиентам

Ага, чем-то на Приват похоже: счета есть, но светят тока карты :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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clientage

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