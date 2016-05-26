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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6597659865996600

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 944
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
156
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 944
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 12:22

Re: Альфа-Банк

  sens написав:да ладно,чего ж депозиты загнали выше рыночных,сравнялись с госом укрэксимом у которого минус 10 ярдов или может мега ,которая готова давать 18%,хотя сами ещё на 600 лямов по статистике неукомплектованы

Понимаете, привлечение ресурсов, под какие-бы то ни было проценты и "расчетный недостаток капитала", по нынешней методике НБУ это довольно слабо связанные вещи. Этот самый "недостаток капитала" основан на предположении, что имеющиеся активы банк не сможет превратить в кэш и потому обязан будет рассчитываться со своими кредиторами собственными средствами. Этот сценарий возможен если все кредиты не вернутся, все акции, которыми владеет банк, будут иметь нулевую стоимость, имеющиеся залоги придется реализовать по бросовым ценам, все поручители и гаранты окажутся неплатежеспособными. Теоретически такой "худший" сценарий возможен, но практически мало реален. А ставки, под которые привлекает банк - ИМХО всего лишь свидетельство того, что в банке есть вопросы по ликвидности + нет доступа к "дешевым" ресурсам, а-ля Ощад и Приват, у которых "олени" держат деньги под смешные проценты.
С другой стороны что такое 18% в гривне? Это ставка рефинанса от НБУ. Который к тому же как правило короче чем вклады физиков на год. + по который еще и ОГВЗ заложить придется или что-то другое высоколиквидное. Поэтому банкам работающими в рознице 18% да еще и на год - это ИМХО вполне нормальная ставка, не свидетельствующая о каких-то проблемах.
Flamingo
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