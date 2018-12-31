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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 січ, 2019 12:17
mephala написав:
ну почему. а вдруг придется ехать на такси в кино
Не забывайте, что карты стремные без 3д и лимитов на интернет. Для такси и киносайтов боязно использовать.
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Додано: Вів 01 січ, 2019 12:25
Вообщем Алку к Моне на полку, хай там бавяться
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 01 січ, 2019 12:27
Так 3000 бонусов зависло.
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