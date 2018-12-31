RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6598659966006601

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 944
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
156
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 944
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 12:17

  mephala написав:ну почему. а вдруг придется ехать на такси в кино

Не забывайте, что карты стремные без 3д и лимитов на интернет. Для такси и киносайтов боязно использовать.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3847
З нами з: 06.01.12
Подякував: 56 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 12:25

Вообщем Алку к Моне на полку, хай там бавяться :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26985
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2146 раз.
Подякували: 3107 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 12:27

Так 3000 бонусов зависло.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3847
З нами з: 06.01.12
Подякував: 56 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6598659966006601
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: arkavs, kostya77, Vorlon, WachtAmRhein, wig і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1568, 1569, 1570
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15693 2234555
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 січ, 2019 12:14
clientage
А-Банк 1 ... 1119, 1120, 1121
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11207 1631735
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 січ, 2019 08:36
andreyiskra
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3342, 3343, 3344
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33436 4116385
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 20:18
safonovstanislav

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66003)
01.01.2019 12:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.