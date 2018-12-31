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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6598659966006601

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 944
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
156
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 944
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 12:17

  mephala написав:ну почему. а вдруг придется ехать на такси в кино

Не забывайте, что карты стремные без 3д и лимитов на интернет. Для такси и киносайтов боязно использовать.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 12:25

Вообщем Алку к Моне на полку, хай там бавяться :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 12:27

Так 3000 бонусов зависло.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 12:39

  wig написав:Так 3000 бонусов зависло.

Шо ж вы так неаккуратно ? :)
Я вот просто жду проводки за препразничные дни, и по моим расчетам у меня зависнет 400..500 орешков.
Нуна почаще просить кассиров разбивать оплату на 2..3 платежа по 50-60-70грн для выравнивания остатка орешкофф :idea:
А Алку нннуна уламать на предоставление конвертора орешков в грн, еще хай студенты сварганят интерфейс с обратной связью, шобы клиент мог выбрать НЕСКОЛЬКО покупок для погашения, а апликуха вывела их сумму. Так клиент сможет прогнозировать ожидаемые погашения и более точно добирать нужную сумму орешков. Граться так граться :idea: :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 12:44

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Шо ж вы так неаккуратно ?

Вчера шоколадок купил.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 17:44

Cler а причем тут европейский стандарт ?....вы немецкий шоколад ели ? бельгийский ?... прекрасный шоколад, ясное дело не каждого производителя ,но все же
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 18:20

  proftpd66 написав:у меня написано, что для меня будет повышение Кешбэка и я буду мультимиллионером. У всех такое написано? :mrgreen:


Горішковим?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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