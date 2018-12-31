Додано: Вів 01 січ, 2019 17:44

Cler а причем тут европейский стандарт ?....вы немецкий шоколад ели ? бельгийский ?... прекрасный шоколад, ясное дело не каждого производителя ,но все же

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