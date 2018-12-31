Не забывайте, что карты стремные без 3д и лимитов на интернет. Для такси и киносайтов боязно использовать.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 січ, 2019 12:17
Додано: Вів 01 січ, 2019 12:25
Вообщем Алку к Моне на полку, хай там бавяться
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 01 січ, 2019 12:39
Шо ж вы так неаккуратно ?
Я вот просто жду проводки за препразничные дни, и по моим расчетам у меня зависнет 400..500 орешков.
Нуна почаще просить кассиров разбивать оплату на 2..3 платежа по 50-60-70грн для выравнивания остатка орешкофф
А Алку нннуна уламать на предоставление конвертора орешков в грн, еще хай студенты сварганят интерфейс с обратной связью, шобы клиент мог выбрать НЕСКОЛЬКО покупок для погашения, а апликуха вывела их сумму. Так клиент сможет прогнозировать ожидаемые погашения и более точно добирать нужную сумму орешков. Граться так граться
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 01 січ, 2019 12:44
Re: Альфа-Банк
Додано: Вів 01 січ, 2019 17:44
Cler а причем тут европейский стандарт ?....вы немецкий шоколад ели ? бельгийский ?... прекрасный шоколад, ясное дело не каждого производителя ,но все же
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Додано: Вів 01 січ, 2019 18:20
Горішковим?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 01 січ, 2019 19:55
Чего это они стрёмные? На Ультре 3D уже есть. Как раз для такси и кино теперь наверное лучший выбор. Ну или Акцент, которого у меня нет...
Додано: Вів 01 січ, 2019 20:03
Re: Альфа-Банк
мсс 7994 в розваги не попадает?
Додано: Вів 01 січ, 2019 20:52
Re: Альфа-Банк
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