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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6599660066016602

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 944
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
156
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 944
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 21:08

  Flamingo написав:У них в этом месяце без таксо...

Да? А мне написали, что такси 20% есть...
Vorlon
 
Повідомлень: 6280
З нами з: 14.06.13
Подякував: 342 раз.
Подякували: 638 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 21:28

  Vorlon написав:
  Flamingo написав:У них в этом месяце без таксо...

Да? А мне написали, что такси 20% есть...

Тысяча извинений. Мой фэйл. А-банка оказывается настолько увеличила количество предлагаемый категорий кэшбека, что они теперь все на экране телепона не помещаются. Я посмотрел внизу экрана - животные 20, кино-20, книги-10 и думал это все, а там если чуть свайпнуть страницу как раз есть еще таксо - 20 и Цветы -15.
В общем продолжаю ездить на такси :)
ЗЫ. Посчитал - у абанка одновременно предлагается на выбор 12 категорий
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1242
З нами з: 20.03.15
Подякував: 34 раз.
Подякували: 253 раз.
 
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  #<1 ... 6599660066016602
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