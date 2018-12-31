Vorlon написав: Flamingo написав:
У них в этом месяце без таксо...
Да? А мне написали, что такси 20% есть...
Тысяча извинений. Мой фэйл. А-банка оказывается настолько увеличила количество предлагаемый категорий кэшбека, что они теперь все на экране телепона не помещаются. Я посмотрел внизу экрана - животные 20, кино-20, книги-10 и думал это все, а там если чуть свайпнуть страницу как раз есть еще таксо - 20 и Цветы -15.
В общем продолжаю ездить на такси
ЗЫ. Посчитал - у абанка одновременно предлагается на выбор 12 категорий