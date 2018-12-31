Да? А мне написали, что такси 20% есть...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 січ, 2019 21:08
Додано: Вів 01 січ, 2019 21:28
Тысяча извинений. Мой фэйл. А-банка оказывается настолько увеличила количество предлагаемый категорий кэшбека, что они теперь все на экране телепона не помещаются. Я посмотрел внизу экрана - животные 20, кино-20, книги-10 и думал это все, а там если чуть свайпнуть страницу как раз есть еще таксо - 20 и Цветы -15.
В общем продолжаю ездить на такси
ЗЫ. Посчитал - у абанка одновременно предлагается на выбор 12 категорий
Додано: Вів 01 січ, 2019 22:03
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