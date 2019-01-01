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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 січ, 2019 21:08
Flamingo написав:
У них в этом месяце без таксо...
Да? А мне написали, что такси 20% есть...
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Vorlon
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Додано: Вів 01 січ, 2019 21:28
Vorlon написав: Flamingo написав:
У них в этом месяце без таксо...
Да? А мне написали, что такси 20% есть...
Тысяча извинений. Мой фэйл. А-банка оказывается настолько увеличила количество предлагаемый категорий кэшбека, что они теперь все на экране телепона не помещаются. Я посмотрел внизу экрана - животные 20, кино-20, книги-10 и думал это все, а там если чуть свайпнуть страницу как раз есть еще таксо - 20 и Цветы -15.
В общем продолжаю ездить на такси
ЗЫ. Посчитал - у абанка одновременно предлагается на выбор 12 категорий
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Flamingo
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Додано: Вів 01 січ, 2019 22:03
Ascetic написав:
мсс 7994 в розваги не попадает?
Нет
Розваги - товари та послуги зі сфери розваг. Коди MCC: 7991, 7932, 7933, 7992, 7996, 7998, 7999.
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sola
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Додано: Сер 02 січ, 2019 00:05
По договору депозит заканчивается 3 января. Деньги упали на карту 30 декабря. Как это понимать?
Востаннє редагувалось ishvara
в Сер 02 січ, 2019 00:08, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 00:07
ishvara
Так давно по-моему. Вас это не устраивает?
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Vorlon
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Додано: Сер 02 січ, 2019 00:08
Vorlon написав:ishvara
Так давно по-моему. Вас это не устраивает?
Раньше не замечал. Если с этой суммой что-то сейчас сделать, не получится овердрафт?
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ishvara
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Додано: Сер 02 січ, 2019 00:15
ishvara написав: Vorlon написав:ishvara
Так давно по-моему. Вас это не устраивает?
Раньше не замечал. Если с этой суммой что-то сейчас сделать, не получится овердрафт?
Чтобы вы не делали с этой суммой, раньше 3го января она со счета не спишется.
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WachtAmRhein
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Додано: Сер 02 січ, 2019 00:20
WachtAmRhein Даже если на доходный сейф кину? Или сниму наличкой?
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ishvara
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Додано: Сер 02 січ, 2019 00:27
ishvara написав:WachtAmRhein
Даже если на доходный сейф кину? Или сниму наличкой?
Пять лет на форуме коту под хвост?
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WachtAmRhein
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Додано: Сер 02 січ, 2019 00:30
WachtAmRhein Я эту ветку не читаю. В данном случае мне не понятны действия Альфы, поэтому спрашиваю.
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ishvara
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