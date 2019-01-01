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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6600660166026603>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 944
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
156
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 944
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 21:08

  Flamingo написав:У них в этом месяце без таксо...

Да? А мне написали, что такси 20% есть...
Vorlon
 
Повідомлень: 6282
З нами з: 14.06.13
Подякував: 342 раз.
Подякували: 638 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 21:28

  Vorlon написав:
  Flamingo написав:У них в этом месяце без таксо...

Да? А мне написали, что такси 20% есть...

Тысяча извинений. Мой фэйл. А-банка оказывается настолько увеличила количество предлагаемый категорий кэшбека, что они теперь все на экране телепона не помещаются. Я посмотрел внизу экрана - животные 20, кино-20, книги-10 и думал это все, а там если чуть свайпнуть страницу как раз есть еще таксо - 20 и Цветы -15.
В общем продолжаю ездить на такси :)
ЗЫ. Посчитал - у абанка одновременно предлагается на выбор 12 категорий
Flamingo
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Повідомлень: 1245
З нами з: 20.03.15
Подякував: 34 раз.
Подякували: 255 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 22:03

  Ascetic написав:мсс 7994 в розваги не попадает?

Нет
Розваги - товари та послуги зі сфери розваг. Коди MCC: 7991, 7932, 7933, 7992, 7996, 7998, 7999.
sola
 
Повідомлень: 4124
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Подякував: 486 раз.
Подякували: 490 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 00:05

По договору депозит заканчивается 3 января. Деньги упали на карту 30 декабря. Как это понимать?
Востаннє редагувалось ishvara в Сер 02 січ, 2019 00:08, всього редагувалось 2 разів.
ishvara
 
Повідомлень: 1306
З нами з: 09.12.12
Подякував: 191 раз.
Подякували: 78 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 00:07

ishvara
Так давно по-моему. Вас это не устраивает?
Vorlon
 
Повідомлень: 6282
З нами з: 14.06.13
Подякував: 342 раз.
Подякували: 638 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 00:08

  Vorlon написав:ishvara
Так давно по-моему. Вас это не устраивает?

Раньше не замечал. Если с этой суммой что-то сейчас сделать, не получится овердрафт?
ishvara
 
Повідомлень: 1306
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 00:15

  ishvara написав:
  Vorlon написав:ishvara
Так давно по-моему. Вас это не устраивает?

Раньше не замечал. Если с этой суммой что-то сейчас сделать, не получится овердрафт?


Чтобы вы не делали с этой суммой, раньше 3го января она со счета не спишется.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 00:20

WachtAmRhein Даже если на доходный сейф кину? Или сниму наличкой?
ishvara
 
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З нами з: 09.12.12
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 00:27

  ishvara написав:WachtAmRhein Даже если на доходный сейф кину? Или сниму наличкой?


Пять лет на форуме коту под хвост?
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8545
З нами з: 16.11.11
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 00:30

WachtAmRhein Я эту ветку не читаю. В данном случае мне не понятны действия Альфы, поэтому спрашиваю.
ishvara
 
Повідомлень: 1306
З нами з: 09.12.12
Подякував: 191 раз.
Подякували: 78 раз.
 
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  #<1 ... 6600660166026603>
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