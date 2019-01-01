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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 січ, 2019 00:31
ishvara
Вам же чётко ответили: viewtopic.php?p=4542440#p4542440
Что ещё непонятно?
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Vorlon
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Додано: Сер 02 січ, 2019 00:31
Есть правда вариант сказать при снятии: Крекс-Фекс-Пекс...
Но этот вариант давно никто не употреблял, со времён тарабарского короля.
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WachtAmRhein
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Додано: Сер 02 січ, 2019 00:33
Спасибо, я так ничего и не понял. Больше отвечать не надо, а то ответы больше на легкое хамство похожи. Надеюсь, завтра кто-то по человечески объяснит.
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ishvara
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Додано: Сер 02 січ, 2019 01:05
Flamingo написав: Vorlon написав: Flamingo написав:
У них в этом месяце без таксо...
Да? А мне написали, что такси 20% есть...
Тысяча извинений. Мой фэйл. А-банка оказывается настолько увеличила количество предлагаемый категорий кэшбека, что они теперь все на экране телепона не помещаются. Я посмотрел внизу экрана - животные 20, кино-20, книги-10 и думал это все, а там если чуть свайпнуть страницу как раз есть еще таксо - 20 и Цветы -15.
В общем продолжаю ездить на такси
ЗЫ. Посчитал - у абанка одновременно предлагается на выбор 12 категорий
а кто финансирует щас абанку что такой невиданный праздник?
оформить что ли карту - а то уже привык животных кормить со скидкой.
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mephala
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Додано: Сер 02 січ, 2019 01:09
ishvara написав: Vorlon написав:ishvara
Так давно по-моему. Вас это не устраивает?
Раньше не замечал. Если с этой суммой что-то сейчас сделать, не получится овердрафт?
а чем вас пугает овердрафт на пакетных картах у аллы?
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mephala
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Додано: Сер 02 січ, 2019 01:20
mephala написав: ishvara написав: Vorlon написав:ishvara
Так давно по-моему. Вас это не устраивает?
Раньше не замечал. Если с этой суммой что-то сейчас сделать, не получится овердрафт?
а чем вас пугает овердрафт на пакетных картах у аллы?
Gas недавно возмущался: "Снимать бесплатно можно перекинув на карточку другого банка. Только обязательно подождите 2-3 дня, пока на закончится проводка, чтобы не попасть на мошеннические схемы отдельных банков с названием "несанкционированый овердрафт за 100500% годовых". Меня так альфа нагрела хорошо. Не забуду гадам".
Правда, о какой карте речь, не знаю.
Но мне тут собственно не понятно вот что: почему депозит оказался на карте на несколько дней раньше срока его окончания; он таки закончился или это какой-то глюк системы?
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ishvara
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