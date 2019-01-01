RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6600660166026603

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 944
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
156
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 944
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 00:31

ishvara
Вам же чётко ответили: viewtopic.php?p=4542440#p4542440

Что ещё непонятно? :o
Vorlon
 
Повідомлень: 6282
З нами з: 14.06.13
Подякував: 342 раз.
Подякували: 639 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 00:31

Есть правда вариант сказать при снятии: Крекс-Фекс-Пекс...

Но этот вариант давно никто не употреблял, со времён тарабарского короля.
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8545
З нами з: 16.11.11
Подякував: 654 раз.
Подякували: 1270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 00:33

Спасибо, я так ничего и не понял. Больше отвечать не надо, а то ответы больше на легкое хамство похожи. Надеюсь, завтра кто-то по человечески объяснит.
ishvara
 
Повідомлень: 1307
З нами з: 09.12.12
Подякував: 191 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 01:05

  Flamingo написав:
  Vorlon написав:
  Flamingo написав:У них в этом месяце без таксо...

Да? А мне написали, что такси 20% есть...

Тысяча извинений. Мой фэйл. А-банка оказывается настолько увеличила количество предлагаемый категорий кэшбека, что они теперь все на экране телепона не помещаются. Я посмотрел внизу экрана - животные 20, кино-20, книги-10 и думал это все, а там если чуть свайпнуть страницу как раз есть еще таксо - 20 и Цветы -15.
В общем продолжаю ездить на такси :)
ЗЫ. Посчитал - у абанка одновременно предлагается на выбор 12 категорий

а кто финансирует щас абанку что такой невиданный праздник?
оформить что ли карту - а то уже привык животных кормить со скидкой.
mephala
 
Повідомлень: 3931
З нами з: 07.04.14
Подякував: 39 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 01:09

  ishvara написав:
  Vorlon написав:ishvara
Так давно по-моему. Вас это не устраивает?

Раньше не замечал. Если с этой суммой что-то сейчас сделать, не получится овердрафт?

а чем вас пугает овердрафт на пакетных картах у аллы?
mephala
 
Повідомлень: 3931
З нами з: 07.04.14
Подякував: 39 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 01:20

  mephala написав:
  ishvara написав:
  Vorlon написав:ishvara
Так давно по-моему. Вас это не устраивает?

Раньше не замечал. Если с этой суммой что-то сейчас сделать, не получится овердрафт?

а чем вас пугает овердрафт на пакетных картах у аллы?

Gas недавно возмущался: "Снимать бесплатно можно перекинув на карточку другого банка. Только обязательно подождите 2-3 дня, пока на закончится проводка, чтобы не попасть на мошеннические схемы отдельных банков с названием "несанкционированый овердрафт за 100500% годовых". Меня так альфа нагрела хорошо. Не забуду гадам".
Правда, о какой карте речь, не знаю.
Но мне тут собственно не понятно вот что: почему депозит оказался на карте на несколько дней раньше срока его окончания; он таки закончился или это какой-то глюк системы?
ishvara
 
Повідомлень: 1307
З нами з: 09.12.12
Подякував: 191 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 08:46

  Kevin написав:Отсутствие возможности пополнения карт с депозита с 29.12.2018 г. до 02.01.2019 г. - это самая настоящая глупость руководства банка. Снятие с депозита и пополнение депозита со свободным движением средств должно быть доступно в любое время суток и 365 (366) дней в году.

Kevin, доброе утро. Данная ситуация связана с необходимостью закрытия финансового года в банке. Информация о работе банковских сервисов была отображена для клиентов заранее. Приношу извинения за временные неудобства.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5443
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 08:50

  Ukrainian написав:Альфа-Банк Україна приготував новорічний подарунок для всіх, хто бажає примножити свої заощадження, – щедрий депозит зі ставкою до 21% річних у гривні.

Оформив гривневий вклад зі зростаючою ставкою у період з 27 листопада 2018 року по 31 січня 2019 року, клієнт отримує щомісячне зростання річних до 21%. Такі умови депозитної програми діють на вклади терміном на три місяці.

Щедрий депозит дає власнику максимальну прибутковість і гнучкі умови збереження коштів. Мінімальна сума вкладу становить всього 5000 грн, а якщо є бажання, клієнт може забрати вклад після закінчення кожного місяця без втрати відсотків, нарахованих за кожний повний місяць обслуговування депозиту.

Оформити депозит зі зростаючою ставкою можна в будь-якому відділенні Альфа-Банку Україна, на сайті банку або через інтернет-банкінг My Alfa-Bank.
@@@@
Оформив даний вклад; перший період закінчується 3 січня;
Як відбувається пролонгація чи потрібна участь вкладника?

Ukrainian, доброго ранку. Пролонгація автоматична.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5443
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 08:55

  Haza написав:Alfa_Bank
Чому у грудні по одному з пакетів сам включився Альфа-чек, зняли кошти за послугу і ще й загнали рахунок у мінус? Я його вимкнув у жовтні. Нову карту не отримував. Подарунок "під ялиночку"?

Haza, доброго ранку, відповім в ЛС.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5443
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6600660166026603
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey718, Ferlakur, Flamingo, guntherhouse777, IGNAT, skorpio123 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1121, 1122, 1123
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11222 1633058
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 січ, 2019 08:23
casper12
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3342, 3343, 3344
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33437 4117067
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 січ, 2019 19:08
хуторянка
Идея Банк 1 ... 1568, 1569, 1570
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15694 2234987
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 січ, 2019 13:32
sergise

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66029)
02.01.2019 08:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.